Neugebauer leva novidades para a Expoagas

Na terça-feira (21) inicia a 37ª edição da Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018 e a Neugebauer promete inovar em sua participação. A empresa apresentará os lançamentos para o período reforçando o portfólio completo de produtos para atender a todas as ocasiões de consumo de chocolates.

Uma das principais novidades será o lançamento do 5º sabor da consagrada linha de chocolates premium 1891. Durante o evento a empresa promovera a degustação do novo 1891 Chocolate ao Leite com Damasco e de outros lançamentos como os cinco sabores da colorida linha de Bib’s Barrinha: Ao Leite, 40% Cacau, Paçoca, Melancia e Mocaccino; a nova caixa de bombons Neugebauer Hits, uma super seleção dos melhores chocolates da marca, o Neugebauer Minis em uma versão de embalagem desenvolvida especialmente para o canal Atacado/Atacarejo, e o novo Mu-Mu Chocolate. Um dos diferenciais do novo sabor do Mu-Mu é o uso do da pasta de cacau, que é superior ao cacau em pó – utilizado em produtos similares e concorrentes no mercado.

Segundo o diretor comercial da Neugebauer, Sérgio Copetti, a expectativa é aproveitar a oportunidade para fechar novas parcerias comerciais e ampliar os mercadosconsumidores dos produtos da marca. “A Expoagas é uma feira muito importante pra nós por termos muitos compradores do Sul do País, nosso maior mercado na atualidade. Esperamos obter um resultado ainda melhor que o do ano anterior com relação ao volume de negócios”, destaca Copetti.

Pesquisas apontam que mais de 70% das decisões de compra dos chocolates acontecem no ponto de venda, e o primeiro fator que o consumidor considera no processo de decisão de compra para o produto é a ocasião de consumo. Atenta a esse comportamento, aNeugebauerirá demonstrar aos seus clientes como melhor expor as marcas de seu portfólio no ponto de venda, para tornar mais simples a escolha dos consumidores e, consequentemente,proporcionar mais giro dos seus produtos.

Entre os principais motivos que levam as pessoas a comprar chocolates estãoa compra para presentear, para compartilhar e a compra para consumo individual. Para cada uma dessas ocasiões, a Neugebauer ofertaum mix variado e completo. Quando a necessidade é presentear alguém, a linha de chocolates Premium 1891, Neugebauer Minis ou a Caixa de Bombons Neugebauer Hits são as melhores pedidas. Para os momentosentre amigos, colegas ou familiares quando a pedida é compartilhar o chocolate, as melhores opções sãs ostabletes ou as embalagens a partir de 100g.E quando o momento for o de saciar o desejo individual por chocolate,as opções são as mais variadas: o difícil será escolher entre o campeão de vendas Stikadinho, o tradicional Refeição, os divertidos Bib’s ou as saborosas barras individuais.

Maior feira de fornecedores de supermercados do Cone Sul, a Expoagas está em sua 37ª edição. No último ano, o evento movimentou R$ 482 milhões em transações entre varejistas e expositores. A feira, que em 2018 deverá reunir aproximadamente 48 mil pessoas, oportuniza a indústria gaúcha condições favoráveis para a realização de negócios com empresários do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil que estarão presentes. O encontro possibilita aos supermercadistas a qualificação de seus serviços e o conhecimento de novidades, tendências e novos conceitos no setor.

Deixe seu comentário: