Neuroliderança para pequenos negócios é tema de palestra online e gratuita do Sebrae, dia 16 de julho

Com o objetivo de contribuir para o sucesso do negócio com práticas de gestão inspiradoras para a equipe, o Sebrae RS promoverá a palestra online “Como Utilizar a Neuroliderança nos Pequenos Negócios”. A ação é gratuita e acontecerá no dia 16 de julho, às 15h. A palestrante será a especialista Karina Rebelo e as inscrições devem ser feitas pelo link http://bit.ly/neuroliderançaSebrae.

A gestora de Soluções do Sebrae RS Rubia Dornelles afirma que é mais uma oportunidade de conhecer sobre como a neurociência pode ajudar os empresários e líderes a aproveitarem o melhor de seus colaboradores, inspirando-os, conectando-os e engajando-os a lutar por mais. Durante a palestra, com duração de uma hora, Karina mostrará como obter o melhor resultado dos colaboradores mesmo em um ambiente de alta competição e estresse econômico. Os participantes também terão a oportunidade de encaminhar perguntas para o palestrante que responderá online.

Karina Rebelo é especialista em Neuroliderança e Neurocoaching pelo IBC (Instituto Brasileiro de Coaching), e em Psicologia Positiva pela Unyleya. Formada em Administração de Empresas, tem mais de 17 anos de experiência na área de desenvolvimento de pessoas e implantação de processos de gestão. Também é docente nas áreas de gestão de pessoas, neuronegociação, neuroliderança e marketing de serviços.

