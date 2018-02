Neve chega a 70 centímetros de espessura em Moscou

As ruas de Moscou já acumulam quase 70 centímetros de espessura de neve depois da recente “nevasca dos século” e as posteriores precipitações, informou neste sábado a Câmara Municipal da cidade.

“Desde 3 de fevereiro, aos 47 centímetros de neve que caíram em dois dias se somaram outros 20”, o vice-prefeito de Moscou, Piotr Biriukov, segundo veículos de imprensa locais.

Portanto, acrescentou, “temos agora cerca de 70 centímetros de neve”, quando “a média do mês é de 36 centímetros”. Para limpar a capital russa foram levadas às ruas mais de 14,5 mil máquinas para retirar neve, que retiram diariamente até 1,5 milhões de metros cúbicos, precisou Biriukov.

Além disso, segundo as previsões, até segunda-feira na capital podem cair outros 10 centímetros de neve. A maior nevasca dos últimos cem anos castigou Moscou no começo de fevereiro, deixando um morto e vários feridos.

O mau tempo provocou, além disso, grandes engarrafamentos nas estradas, vários atrasos nos aeroportos e a suspensão parcial das aulas nos colégios.

Nevasca do século

A conhecida “nevasca do século” provocou mais de 2 mil árvores na Rússia, além de cancelar dezenas de voos. “Esta nevasca trouxe o maior número de precipitações de toda a história. A máxima anterior tinha sido em 1957”, informou o Serviço de Meteorologia de Moscou.

Os pedestres estão tendo muita dificuldade para caminhar nas ruas, tomadas de montes de neve de mais de um metro de altura, tanto nos arredores quanto no coração da cidade de 12 milhões de habitantes.

Chama especialmente a atenção a situação na Praça Vermelha, onde escavadeiras e caminhões trabalham sem parar. Entre um movimento e outra das máquinas, turistas tentam fazer uma foto da situação, já que o Mausoléu de Lenin, por exemplo, hoje ficou fechado.

Gorros e cachecóis não são mais suficientes para se proteger da neve e alguns acabam recorrendo ao guarda-chuva. De acordo com a Prefeitura, 14 mil máquinas e 60 mil garis trabalham para minimizar as consequências da nevasca.

A situação das estradas é ainda pior. Os carros não podem circular a mais de 40 km/h e os pontos de ônibus estão lotados, porque algumas linhas estão com o serviço suspenso. A recomendação do Ministério para Situações de Emergência é que as pessoas deixem os carros em casa.

Sibéria

Os turistas em Omsk têm agora mais uma atração ao visitar a cidade siberiana – pelo menos, até a neve derreter. Sete prisioneiros da colônia penal nº 6 criaram uma escultura inusitada após as recentes nevascas: um míssil balístico RT-2PM2 Topol-M. De acordo com o site da agência local do Serviço Penitenciário Federal, os detentos levaram 15 dias para concluir a obra, que é ligeiramente menor do que o míssil real – 13,5 metros de comprimento, 3,5 m de largura e mais de 2,5 m de altura. Os presidiários também coloriram a neve como um Topol-M e o decoraram com a bandeira russa.

Em 2017, internos da mesma colônia penal construíram uma réplica do navio “Aurora” para marcar o aniversário da Revolução Bolchevique de 1917.

