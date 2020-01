Grêmio Newcastle entra na briga por contratação de Everton Cebolinha, diz jornal inglês

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Time inglês já teria encaminhado uma oferta de 38,5 milhões de libras Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio deve receber nos próximos dias mais uma investida do futebol europeu por Everton. O atacante gremista está na mira do Newcastle, da Inglaterra. De acordo, com o jornal Chronicle Live, o time inglês já teria encaminhado uma oferta de 38,5 milhões de libras (mais de R$ 200 milhões), por vínculo de empréstimo com opção de compra.

Destaque da temporada no Grêmio, Cebolinha ganhou ainda mais destaque no cenário do futebol depois da conquista da Copa América. A saída para o futebol europeu era praticamente dada como certa, contudo, especulações e valores apresentados não agradaram. Arsenal e Atlético de Madrid foram alguns nomes que sondaram a situação do atacante. Beijing Guoan, da China, chegou a formalizar uma proposta, mas a direção não aceitou o negócio que envolveria um contrato de empréstimo, com opção de compra ao final do contrato. Por fim, o clube tricolor ainda recusou uma investida do Milan. Os valores foram considerados baixos.

Everton tem contrato com o Grêmio até 2022, com multa rescisória avaliada em 80 milhões de euros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

