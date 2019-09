Neymar abre o jogo e fala: “Estou na pior fase da minha carreira”

Neymar tem vivido uma série de situações complicadas nos últimos meses. Lesões, problemas extracampo, punições e, claro, frustrações, como o fato de não conseguir sair do Paris Saint-Germain e voltar ao Barcelona. Em entrevista ao jornal britânico “Mirror”, o brasileiro abriu o jogo e falou sobre seus últimos dois anos, que considerou o pior momento da carreira por conta das lesões graves e a falta de gols. As informações são do jornal O Globo.

“Você tem que ser sempre perfeito, e isso, como ser humano, é impossível. Fiz besteira várias vezes, cometi muitos erros e, agora, recuperar toda a confiança que tinha tem um preço muito elevado”, começou.

“Penso que é normal um ser humano falhar, faz parte da vida, e é graças a esses erros que se consegue crescer e aprender. Com confiança, um jogador arrisca e tenta fazer coisas diferentes em campo. Isso é altamente importante. Estou na pior fase da minha carreira, tive duas lesões graves nos últimos dois anos e tenho saudades de marcar gols. Estou tentando me preparar para impedir que voltem a acontecer”.

Neymar explicou que, por ser mais tímido, prefere guardar as coisas para si e que isso tem lhe causado frustração. O jogador do PSG admitiu que está a tentar mudar a postura em vários aspectos da sua vida.

“Mas chega a um ponto em que acabo frustrado, com raiva, explodindo e sem me comunicar de maneira correta. Estou tentando melhorar isso. Sempre que preciso conversar com alguém, tento conversar. E acho que isso está me fazendo bem”, disse ele.

Cuidado com a saúde mental

Ainda em entrevista ao “Mirror”, o craque brasileiro afirmou que deseja cuidar mais de sua saúde mental, porque é muito importante para o esporte.

“Acho que quando você está mentalmente bem, as coisas acontecem naturalmente. É mais provável que você faça as coisas certas. Se você não estiver tão bem, as coisas não acontecerão como você espera. Às vezes é difícil porque você sempre tem que ser perfeito e, como ser humano, é impossível”, afirmou o jogador, que continuou:

“Eu errei várias vezes e recuperei toda a confiança que tinha por um preço alto, mas acho que é normal que os seres humanos falhem, faz parte da vida e, devido a esses erros, você cresce e aprende”.

Confiança

Confiança é uma das melhores características que você deve ter. Se você perde, perde seu estilo, suas habilidades”, acredita. “Estar confiante, pode arriscar fazer coisas diferentes e isso é muito importante em campo”.

Fama

Às vezes acho estranho, mas sou muito grato e honrado porque sei como é ser fã. Eu vim do nada, também sou fã de muitas pessoas.Quando a fama acontece com você, acaba sendo um pouco estranho, mas você se acostuma. Me sinto orgulhoso e feliz. Sou muito honrado de ser uma pessoa que é um exemplo para os outros. É uma forma de encorajamento. Então, se eu posso ajudar de alguma forma, sempre tento fazer a coisa certa, jogando futebol, tirando uma foto ou dando um abraço.

Maior sonho

Quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Simples assim.

