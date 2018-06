Neymar agradeceu por estar recuperado após cirurgia no pé direito

A cirurgia de Neymar no quinto metatarso do pé direito completou três meses na segunda-feira (4). Isso aconteceu um dia após o Brasil vencer a Croácia por 2 a 0, com um gol do camisa 10, que entrou no segundo tempo e mudou a cara do time. Em entrevista ao lado do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, responsável pela operação, e do seu fisioterapeuta, Rafael Martini, o craque agradeceu pelos cuidados na recuperação.

“Hoje (segunda-feira, dia 4), faz três meses da cirurgia e sou grato a esses dois, ao doutor Lasmar e ao Rafa (fisioterapeuta) por terem me acompanhado no dia a dia. A gente sabe que não foi fácil e não está sendo fácil. Mas estamos felizes com tudo isso que está acontecendo e por eu voltar a jogar futebol”, disse no vídeo divulgado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Lasmar também comentou sobre a recuperação de Neymar e afirmou que ainda não está nada perfeito, porque “o caminho é longo” para a recuperação 100% do atacante.

“A gente fica feliz de ver o Neymar se recuperando, voltando a jogar. A alegria que ele tem no campo é o mais importante. Só de vê-lo voltar bem, de estar com o grupo, a gente já fica realizado e satisfeito. Espero que tenha sido só o começo. A gente ainda tem um caminho longo, é só o primeiro passo, ainda temos outros desafios pela frente”, disse.

Fisioterapeuta pessoal de Neymar, Rafael Martini também falou sobre a evolução do jogador e disse que o gol no retorno dele aos gramados “foi uma consagração”.

“Mais do que eu estar feliz pelo retorno, foi a consagração de um período de sacrifício que ele passou. Estou feliz por ele ter vencido os medos e receios”, disse o profissional.

