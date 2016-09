Neymar anuncia que vai adotar a carreira de cantor profissional e sua primeira música será lançada no Facebook

O jogador Neymar anunciou em sua conta do Twitter que vai iniciar uma carreira musical e lançará sua primeira música em sua página do Facebook. “Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a primeira música no meu face. Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá.”, escreveu o jogador no Twitter. A postagem teve milhares de curtidas e compartilhamentos.

Neymar não deu maiores detalhes sobre o novo projeto, mas nas suas redes sociais, o jogador do Barcelona sempre posta fotos tocando piano e cantando com os amigos. Ele já gravou uma música com o amigo Thiaguinho em comemoração pelo primeiro aniversário do seu instituto.

