Neymar banca viagem de mais de 50 convidados para comemorar o seu aniversário em Paris

O craque Neymar não economiza quando o assunto é diversão. O jogador do PSG (Paris Saint-Germain) está levando a namorada, a atriz Bruna Marquezine, e mais de 50 amigos e familiares para comemorar o seu aniversário de 26 anos neste fim de semana na capital francesa.

Além das passagens, a hospedagem também será bancada por ele. Famosos como Luciano Huck e Angélica estão na lista. O atleta nasceu no dia 5 de fevereiro. A festa ocorre um dia antes, em um local fechado para o craque e seus convidados. O evento será temático, com traje black tie.

Relacionamento

Bruna Marquezine desabafou sobre o relacionamento cheio de idas e vindas que mantém com Neymar em entrevista à também atriz Giovanna Ewbank em um canal no YouTube. “A gente sempre se amou muito, mas sabemos que relacionamentos não dependem só de amor”, disse.

O casal reatou o namoro durante as festas de Ano-Novo, em Fernando de Noronha. Em uma mensagem enviada à atriz durante a entrevista no canal de Ewbank, Neymar disse que a viagem foi “a melhor de sua vida”.

Emocionada com a declaração do namorado, Bruna afirmou que o amor sempre faz os dois se reencontrarem. “A Bíblia diz que Deus é amor. Toda vez que sinto amor por alguém, me sinto muito próxima a Ele. É uma sensação de paz e preenchimento inexplicável. Sinto isso com ele”, declarou a atriz da TV Globo.

Ela completou: “Nunca faltou amor. Mas é um relacionamento que não é fácil. Sempre foi à distância, o que já é difícil. São duas pessoas com vidas expostas e com trabalhos complicados”. A atriz lembrou ainda que a falta de “maturidade” atrapalhou a relação. “A gente se desencontrou em alguns momentos por causa da distância, do trabalho, de outras pessoas. Mas tudo aconteceu como tinha que acontecer”, explicou.

Bruna e Neymar começaram a namorar pela primeira vez em 2012. Desde então, a relação amargou crises, polêmicas e rompimentos, sempre com muita repercussão na mídia. Na nova fase do relacionamento, os dois “aprenderam a se cuidar”, segundo a atriz. “Por incrível que pareça, o momento em que a gente mais se fortaleceu como parceiros de vida foi quando estávamos separados. Foi o momento em que olhamos, um para o outro, como seres humanos”, disse.

“Começamos a cuidar de coisas que não cuidávamos até então. O que a gente tem agora é tão precioso, tão importante para os dois que a gente tem que cuidar com a devida importância”, acrescentou a atriz. “Eu o amo como uma pessoa da minha família”, concluiu Bruna.

PSG

Neymar foi apresentado à torcida do PSG no início de agosto do ano passado. Passados seis meses, o brasileiro tem conseguido demonstrar em campo todo o seu talento, com belos gols, assistências e jogadas de efeito. Mas, por outro lado, Neymar também tem colecionado polêmicas, dentro e fora das quatro linhas, com a camisa do clube francês.