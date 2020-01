Celebridades Neymar brilha com jaqueta de R$ 60 mil em desfile em Paris

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Neymar e a jaqueta espelhada da Balmain. Foto: Reprodução/Instagram Neymar e a jaqueta espelhada da Balmain. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neymar Jr. brilhou, literalmente, na primeira fila do desfile masculino do inverno 2020 da Balmain. Vestindo look da nova coleção da marca (verão 2020), ele chegou ao evento vestindo uma jaqueta espelhada, camisa branca, calça de alfaiataria e botas pretas.

Uma peça semelhante à jaqueta está à venda no site da marca por 12.990 euros (cerca de R$ 60 mil).Além do atacante do PSG estavam entre os convidados presentes no centro cultural La Grande Halle de La Villette, o influencer Léo Picon, o também atacante do PSG Eric Maxim Choupo-Moting e “parças”, como Gil Cebola.

Fã da Balmain, Neymar foi ao backstage da apresentação cumprimentar o diretor criativo Olivier Rousteing após o desfile. A grife tem no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, sua única boutique na América Latina. No Brasil, é comercializada também por meio do e-commerce cjfashion.com.br.

Romance

Neymar estaria vivendo um romance internacional, segundo o tabloide inglês The Sun. De acordo com a matéria, o jogador fez a fila andar e está com um affair novo: uma modelo russa. Katerina Safarova, que participou do reality Ilha das Tentações, já conhecia Neymar e até foi ao aniversário dele em Paris.

Na ocasião, eles já estariam juntos, segundo uma amiga da modelo, mas fingiam ser apenas amihttps://www.instagram.com/p/B7cBNdhAHPO/gos. Um programa de TV russo também indicou que eles estavam em clima de romance, após uma fonte próxima da jovem, que tem 21 anos, revelar o fato para a mídia. “Eu sei que ela estava com ele há algum tempo. Eles fingiram ser amigos na frente das pessoas, mas todos sabiam que estavam tendo um caso. Ela foi até a um de seus aniversários em Paris”, contou.

A informante ainda garantiu que Katerina sempre posta fotos com o atacante em seu Instagram e já foi assistir a jogos. O rumor ganha força com os “parças” de Neymar também curtindo a foto da moça, como Gil Cebola.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário