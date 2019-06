Neymar chega em delegacia no RJ para depor sobre divulgação de imagens íntimas

Após a polêmica que envolve o nome de Neymar em acusações de estupro e de divulgação de imagens de nudez sem autorização da vítima, o jogador chegou nesta quinta-feira (6), por volta das 19h, na delegacia da Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Ele prestará depoimento no inquérito em que é investigado por divulgar imagens íntimas de Najila Trindade, mulher que o denunciou por suposto estupro. Já o depoimento sobre a acusação de crime sexual é investigada em outro inquérito.

O jogador chegou em uma van, que foi cercada por dezenas de crianças e por repórteres. Neymar só conseguiu desembarcar do carro cerca de 5 minutos depois, usando muletas para caminhar – em função de uma lesão no tornozelo sofrida no jogo contra o Catar nessa quarta-feira (5). O atacante, cortado da seleção brasileira nesta quinta (6), após a confirmação da lesão, não falou com a imprensa.

