Neymar chegou à China e treina com companheiros do Paris Saint-Germain. A presença do jogador ainda não foi confirmada para jogo da Supercopa da França

Horas depois de desembarcar na China e se apresentar à delegação do Paris Saint-Germain, Neymar já calçou as chuteiras e retomou a rotina de treinos. ​O jogador chegou na madrugada desta quinta-feira (2) em Shenzen, onde a equipe se prepara para enfrentar o Mônaco, neste sábado (4), às 9h (horário de Brasília), pela Supercopa da França. Ele mesmo ainda não foi confirmado no jogo.

O atacante teve uma recepção bastante calorosa ao desembarcar no país asiático. Dezenas de torcedores o esperavam no aeroporto, onde autografou camisetas de futebol e pousou para fotos.

A chegada de Neymar ao centro de treinamento — sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, que assumiu o posto depois da saída do espanhol Unai Emery — e o reencontro com os demais jogadores foi divulgada nas redes sociais do time.

Apesar de integrar as atividades, a participação do atacante na partida deste sábado é incerta.

Como ainda estava em período de férias, o jogador não atuou nos jogos contra o Bayern de Munique, Arsenal e Atlético de Madrid pela Copa Internacional dos Campeões 2018, o torneiro amistoso realizado nas últimas semanas de julho.

Este é o seu primeiro compromisso do jogador desde a eliminação da seleção brasileira no Mundial da Rússia, em julho, após ser derrotada pela Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final.

A última atuação de Neymar pelo PSG foi em 25 de fevereiro, na vitória sobre o Olympique de Marselha, pelo campeonato nacional.

A partida ficou marcada por uma lesão no pé direito que o deixou afastado por quase três meses do futebol.

A partida contra o Mônaco pela Supercopa da França será a primeira partida oficial do PSG na temporada 2018/2019. A estreia no Campeonato Francês ocorrerá no dia 12 de agosto, contra o Caen, no Parque dos Príncipes.

Agora sob novo comando e vendo companheiros como Mbappé e Cavani chegarem com moral na nova temporada, Neymar buscará superar a decepção com a queda da seleção brasileira nas quartas de final do Mundial. O brasileiro também tentará, na França, deixar para trás as críticas recebidas por suas reações após sofrer faltas, que viraram memes e despertaram reações negativas entre astros do futebol mundial. Longe de brilhar na Rússia, o camisa 10 também ficou fora do Top 10 de melhores jogadores do mundo na última temporada.

Novo treinador

O inédito título da Liga dos Campeões repousa distante e até então inalcançável no horizonte do Paris Saint-Germain. Para chegar lá, o clube provou em inúmeras ocasiões que desconhece o limite dos seus esforços, convertendo o enorme desejo de ser campeão em contratações igualmente gigantescas. Neymar custou o preço mais alto pago por um jogador na história; Mbappé, outra fortuna. E ambos apenas puxam a lista de estrelas com Cavani, Di María, Thiago Silva, Buffon… Pois bem, a aposta da vez foi em alguém para botar ordem nessa turma toda.

A julgar pelo histórico e pelos depoimentos com quem trabalhou, Thomas Tuchel, novo treinador do PSG, é alguém que leva bastante a sério esse papo de estar no comando. E que costuma transportar sua autoridade para além da rotina de treinos, jogos, táticas e orientações. Um doutrinador, para abreviá-lo em uma palavra.

Um exemplo: a alimentação dos jogadores é controlada à risca pelo alemão de 44 anos. Quando chegou no Borussia Dortmund, em 2015, cortou o carboidrato do cardápio, aboliu o refrigerante e reduziu alimentos derivados do leite. Segundo a imprensa alemã, foi sob as ordens dele que o clube rompeu vínculo com um restaurante especializado em massas cuja parceria durava 15 anos.

Na ocasião, Gündogan foi quem mais sofreu com a reeducação alimentar – ou, por outro ponto de vista, o maior beneficiado. Dentro de poucos meses sob as rédeas de Tuchel, a transformação física do jogador alemão era gritante. “Nós mal podíamos reconhecê-lo”, chegou a dizer um amigo próximo. Mas o próprio volante reconheceu em entrevistas posteriores que a dieta lhe caiu bem.

Thomas Tuchel é descrito como uma pessoa fria, calculista e complicada de se lidar – muito embora os primeiros contatos com o elenco do Paris Saint-Germain digam o contrário, como o beijinho em Thiago Silva no retorno do brasileiro após as férias. O site “Eurosport” escreveu certa vez que o treinador tem lá sua forma de sentir carinho pelos jogadores que comanda, mas que também “não é conhecido por sua humanidade”.

