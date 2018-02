Fenômeno dentro de campo, Neymar faz sucesso também na internet. O brasileiro é um sucesso na redes, seja com seus posts antigos no Twitter, que rendem memes até hoje. De acordo com levantamento da consultoria “Blinkfire” divulgado pelo jornal “Mundo Deportivo”, o jogador pode cobrar até 459 mil euros por post (cerca de R$ 1,851 milhão).

