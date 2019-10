Neymar cobre o rosto de Gabigol em foto da Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016

A relação entre Neymar e Gabigol parece estar estremecida. No fim da noite de segunda-feira, o atacante do Paris Saint-Germain postou um story em sua conta no Instagram mostrando o seu amigo Jô Amâncio jogando videogame, mas o que chamou a atenção foi um quadro do pódio dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, no qual Neymar aparece ao lado de Gabriel Jesus e Gabigol. O problema é que o atacante do Flamengo teve seu rosto coberto por uma folha de papel branca.

Vale lembrar que Gabigol há muito tempo tem uma relação próxima com a ‘família Neymar’. O atacante rubro-negro namorou até pouco tempo atrás a irmã de Neymar, Rafaella Santos e após um breve término, parece ter se reaproximado da jovem.

O casal teria terminado após Gabigol ter sido flagrado em uma festa da cantora Anitta. Após o ocorrido, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais, mas o afastamento parece ser coisa do passado. Pouco após a publicação de Neymar, o camisa 9 do Flamengo postou um story no Instagram ao lado de Rafaella. Na foto, os dois aparecem sorrindo, o que indica uma reaproximação do casal.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Rafaella estaria grávida de Gabigol, mas nem Gabigol nem Rafaella se pronunciaram sobre o caso.