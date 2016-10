Neymar compra mansão no Rio e os fãs perguntam se ele quer ficar mais perto de Bruna Marquezine

Neymar tem sua mais nova aquisição: uma mansão na Costa Verde do Rio de Janeiro. O jogador, que voltou a se reaproximar da ex-namorada, Bruna Marquezine, com quem foi visto desembarcando no aeroporto de Barcelona (Espanha), comprou uma casa em Angra dos Reis. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, o local chamou a atenção do craque pela privacidade, com muros altos.

A nova mansão do campeão olímpico conta com cinco quartos, sendo que três deles suítes, um deck e uma piscina em formato de canoa. O pai de Neymar já esteve no local duas vezes para acertar os últimos detalhes da compra. Vale lembrar que desde 2014 esse era o desejo do pai de Davi Lucca, quando ainda namorava com Bruna. Na época, ele apenas alugou uma casa no Porto Caieras para passar um final de semana. Os fãs receberam a notícia como mais um indício de que o craque quer ficar perto da atriz.

