Neymar confirma fim de namoro com Bruna Marquezine: “TorÃ§o por ela”

Neymar se juntou com vários artistas para promover um leilão em prol do Instituto Neymar, na noite desta quinta-feira (22) em São Paulo. Um dos últimos convidados a passar pelo tapete vermelho, ele chegou sozinho e confirmou o fim do namoro com Bruna Marquezine.

“Estamos separados, foi uma decisão nossa, terminamos bem e torço muito por ela”, afirmou Neymar, que apareceu no evento sem aliança. “Faz parte, é vida que segue”, completou. O jogador ainda esclareceu que rompeu o namoro com Marquezine de maneira amigável e deixou uma esperança para os fãs sobre uma possível reconciliação.

“É a última vez que vou falar sobre vida pessoal porque não gosto, mas sim, estamos separados, foi uma decisão de ambas as partes, ela é uma menina que admiro, torço muito pela felicidade dela não só profissional mas na vida pessoal, espero que ela seja muito feliz e vida que segue. A gente terminou bem e amigos.”

Pouco antes de Neymar, Rafaella Santos chegou e não quis comentar o assunto: “Aí, a vida do meu irmão é com ele”. “Questionado se o filho viria sozinho, o pai do jogador, Neymar Santos, também não quis opinar sobre o término do namoro com a atriz: “Sozinho não, ele veio acompanhado da família toda”. (Folhapress)

