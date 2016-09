Neymar convida Bruna Marquezine para passar o Ano Novo com ele na Europa

Neymar está mesmo disposto a reconquistar Bruna Marquezine, de quem se reaproximou na festa julina promovida por Luciano Huck e Angélica. Primeiro, o jogador barrou mulheres na comemoração da conquista do ouro inédito na Olimpíada do Rio. Agora, o atleta do Barcelona quer passar a virada do ano na companhia da atriz.

Através de amigos, Neymar, que cantou para Bruna em show de Thiaguinho, sondou se a ex-namorada tem interesse em viajar para a Europa no Réveillon. Por enquanto, o jogador ainda não teve resposta da atriz, de acordo com o colunista Fernando Oliveira, do jornal “Agora São Paulo”, nesta sexta-feira (9).

Neymar e Bruna se separaram em agosto de 2014, mas o atacante garantiu manter contato com a artista. “Somos amigos e, de vez em quando, nos falamos”, disse em abril passado.

Atleta voltou a seguir atriz em rede social

Logo após fazer o gol de pênalti que garantiu a vitória do Brasil diante da Alemanha, Neymar subiu a arquibancada do Maracanã e abraçou Bruna. No dia seguinte, os ex-namorados foram ao Maracanãzinho assistir a final do vôlei masculino. Do estádio, seguiram para uma churrascaria e circularam por um shopping, quando posaram com fãs.

No início do mês, o jogador voltou a seguir a artista em uma rede social, reforçando a possível reconciliação. Ao ser questionada no lançamento da série “Nada Será Como Antes” se havia reatado o namoro com Neymar, Bruna desconversou.

Comentários