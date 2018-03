Neymar deixa hospital de helicóptero, e início da recuperação será no Rio de Janeiro

De helicóptero, Neymar deixou o hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, às 10h03min deste domingo (04). Minutos depois, a aeronave pousou no Aeroporto de Pampulha. Acompanhado da mãe, irmã e da namorada Bruna Marquezine, o craque do PSG andou de muletas pela pista e entrou no seu jatinho, sem ajuda, com destino ao Rio de Janeiro.

Neymar teve alta na manhã deste domingo depois de ser operado no sábado. Para consolidar a fratura no quinto metatarso de seu pé direito, a equipe médica chefiada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, usou um parafuso e enxerto ósseo.

O cirurgião francês Gérard Saillant, designado pelo PSG, clube que comprou o atacante por 222 milhões de euros no ano passado, acompanhou o procedimento. A primeira etapa da recuperação, ainda nesse pós-operatório, deverá ser feita casa de Neymar, em Mangaratiba, litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Ainda não foi definido quando ele voltará a Paris.

O brasileiro, que fará inicialmente a recuperação no Rio, ficou internado por cerca de 37 horas, mas mobilizou muita gente. Além de mudar a rotina por conta da grande presença de jornalistas, o hospital recebeu cartas, buquês de flores, pedidos de ajuda e tentativas de visitas, tudo endereçado, claro, ao 16º andar, fechado para ele e seus acompanhantes.

Logo na primeira noite, um envelope em nome de Neymar Junior, que chegou ao hospital de carro na última sexta, e um saco de pombinhas da paz foram entregues por um motoqueiro, que disse desconhecer o remetente. Uma repórter levou, a pedido de uma moça, um buquê de flores para o atacante à recepção do hospital.

Um cadeirante pediu ajuda à equipe médica de Neymar, e duas mulheres queriam que seus filhos/netos conhecessem o mais famoso jogador de futebol brasileiro. Elas chegaram a pedir ao assessor de imprensa da CBF, poucas horas depois do fim da cirurgia. Ele, gentilmente, explicou que ele estava descansando, em um pós-operatório.

De acordo com Lasmar e Saillant, médicos que conduzem a recuperação do atacante, daqui a seis semanas será feita uma nova avaliação, por meio de exames de imagem, para determinar um prazo para sua volta aos gramados. Até lá, ele fará sessões de fisioterapia comandadas por Rafael Martini, que por muito tempo foi particular do jogador, e agora também trabalha para o PSG e, desde novembro do ano passado, para a seleção brasileira.

Deixe seu comentário: