Neymar demonstrou otimismo após ter cirurgia em fissura confirmada

Neymar falou pela primeira vez após sofrer uma fissura no jogo entre Paris Saint Germain e Olympique de Marselha no domingo (25). Na quarta-feira (28), ele postou uma foto sua caída em campo, mas se mostrou confiante na recuperação. “Obstáculos não devem te impedir. Se você encontrar uma parede, não desista. Descubra como escalá-la”, escreveu na legenda. No Instagram Stories, o craque do time francês agradeceu o carinho de amigos e fãs em português, francês e inglês. “Obrigado a todos pelas mensagens”.

Famosos apoiam recuperação do atleta

Nos comentários da foto, diversos famosos demonstraram apoio ao namorado de Bruna Marquezine, de quem ele recebeu uma declaração na manhã de quarta. “Isso aí, Juninho”, escreveu David Brazil, que havia proposto uma foto inusitada ao amigo na web. Angélica repetiu a frase adicionando emojis de mãos em oração. “Bora!”, exclamou Fernanda Gentil. No mesmo dia à tarde, ficou decidido após acordo entre o time francês e a equipe de Neymar que ele vai passar por uma cirurgia no Brasil. Ele embarca nos próximos dias e, no próximo fim de semana, será operado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Outro especialista que vai acompanhar de perto é o ortopedista Gérard Saillant, que já operou Michael Schumacher e Ronaldo.

Momento difícil

Em entrevista a “ESPN”, Neymar, pai do atacante, explicou que eles ainda não sabem quando o jovem vai vestir a camisa do time europeu de novo. “Não é decisão dele. Ele não é médico, eu também não sou médico. A gente tem que esperar a decisão do clube. Isso parece até um pouco de maldade quando as pessoas colocam esse tipo de argumento. Se as pessoas não têm o que falar e não conseguem segurar a língua na boca, então têm que pensar, ter um pouquinho de bom senso, respeito. É um momento difícil para a gente”, contou o empresário, clicado ao lado da então nora, Emilly Araújo, na festa de aniversário do jogador.

Neymar não gosta de ver beijos de namorada

No canal de Fernanda Souza, Bruna Marquezine disse que o jogador prefere não ver suas cenas de romance em “Deus Salve o Rei”: “Eu avisei que o primeiro era um beijo forçado, que talvez ele até achasse legal, que eu afasto o cara. Ele disse: ‘se o forçado foi daquele jeito, não quero ver os outros não’. Ele deu uma parada de ver. Eu disse que vou avisando. Acho que eu também não ia curtir”.

Prazo

Neymar já está no Brasil para passar pela cirurgia que vai corrigir a fratura no quinto metatarso do seu pé direito. Encarregado da operação, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, viajou de Paris ao Rio de Janeiro com o craque na madrugada desta quinta-feira e confirmou que o procedimento será realizado no sábado de manhã, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, às 9h (de Brasília).

O voo vindo da França chegou ao Galeão por volta de 7h30. Neymar deixou o avião de cadeira de rodas – em imagens divulgadas por fãs em redes sociais – e depois seguiu, em um jatinho particular, para sua residência em Mangaratiba (Rio de Janeiro). Lasmar desembarcou no Rio e explicou que a lesão do jogador é um pouco mais grave do que vinha sendo falado. Segundo ele, o craque não sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito, e sim uma fratura. E o prazo de recuperação, que poderia ser de dois meses, foi aumentado para de dois meses e meio a três.

O tempo de recuperação possibilitaria ao atacante voltar aos campos até o finzinho de maio, quase 20 dias antes da Copa do Mundo – a estreia do Brasil é no dia 17 de junho, contra a Suíça. Ele pode perder toda a temporada do PSG. A final da Liga dos Campeões, por exemplo, será em 26 de maio – para o caso de o time do técnico Unai Emery chegar até lá. E a última partida pelo Campeonato Francês será no dia 19 de maio, contra o Caen.

Deixe seu comentário: