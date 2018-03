Neymar desembarcou no Brasil para fazer cirurgia no pé

O atacante Neymar desembarcou na manhã desta quinta-feira (1º) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O jogador retornou ao País para ser submetido a cirurgia no pé direito, conforme estabelecido na quarta-feira, em reunião em Paris envolvendo o PSG, estafe de Neymar e o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar.

Neymar será submetido a cirurgia no sábado, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Ele deve seguir para a capital mineira na sexta-feira e Lasmar será o responsável pela operação e o procedimento será acompanhado pelo médico Gérard Saillant, escolhido pelo Paris Saint-Germain para representar o clube.

“Fratura no quinto metatarso (no pé direito), fratura importante de um osso no meio do pé. A operação será no sábado, de manhã, em Belo Horizonte. Não temos horário certo, mas com certeza será nesse dia. Serão dois meses e meio, três meses de recuperação. Depende muito da recuperação. Após a cirurgia teremos mais detalhes sobre esse tempo”, disse Lasmar. O médico da Seleção falou sobre o comportamento de Neymar nesses últimos dias. “Está triste, chateado, mas entende que não tem outra alternativa que não seja se recuperar o quanto antes”.

Lasmar ressalta que o prazo de recuperação não deverá comprometer os planos para Copa do Mundo. “Nós temos tempo para recuperá-lo, tudo vai ser feito para que ele se recupere o mais rápido possível”, acrescentou o médico.

Segundo Lasmar, a opção pela cirurgia foi unânime, com o PSG concordando desde o início que seria a única opção segura. “Existem diversos tipos de fratura. Para uma fratura como essa, que muitas vezes vem silenciosa e acaba com um evento agudo, como aconteceu com o Neymar, não resta dúvida. A melhor e única indicação é o tratamento cirúrgico porque o tratamento conservador dá uma chance muito grande de uma refratura dentro de um prazo muito curto. Não podemos correr esse risco”, disse.

Além de Neymar e Lasmar, parte da comissão técnica da seleção retornou no mesmo voo proveniente de Paris. O diretor de seleções da CBF, Edu Gaspar, e o auxiliar-técnico Matheus Bachi estavam no mesmo avião, vindos da Rússia, que fez escala em Paris, onde participaram de workshop da Copa do Mundo-2018.

Neymar escolhe BH para cirurgia

A escolha de Neymar para operar na capital de Minas Gerais teve influência do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Responsável por fazer a cirurgia no pé direito do atacante, ele indicou o Hospital Mater Dei ao estafe do jogador, que viu a escolha com bons olhos.

A recuperação do craque pode ser feita na Cidade do Galo. Rodrigo Lasmar, que também é médico do clube mineiro, faz lobby para que o jogador utilize a estrutura do local em seu tratamento. Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain havia informado em nota oficial que Neymar faria uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito no Brasil. Ele sofreu fratura no quinto metatarso do pé direito durante partida do PSG contra o Olympique Marselha, em 25 de fevereiro.

Deixe seu comentário: