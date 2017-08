Neymar desembarcou de seu jatinho em Porto Alegre tendo as companhias de Daniel Alves e Thiago Silva

No fim da manhã dessa segunda-feira, o atacante Neymar se apresentou no hotel onde a equipe está concentrada, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, para a partida de quinta-feira contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogo, marcado para as 21h45min, será disputado na Arena do Grêmio.

Principal estrela da Seleção Brasileira, o atacante desembarcou de seu jatinho acompanhado do zagueiro Thiago Silva e do lateral Daniel Alves, seus colegas no PSG (Paris Saint-Germain), da França. O trio havia passado o fim-de-semana com amigos no Brasil e era esperado no início da manhã, mas se atrasou devido a um nevoeiro que tomou conta da capital gaúcha e fechou por algumas horas o Aeroporto Internacional Salgado Filho. O mesmo aconteceu com outros sete jogadores, sem que fosse comprometido o treino da tarde.

Na chegada, um pequeno grupo de fãs gritou o nome de Neymar. Ele acenou de volta mas acabou entrando direto para o hotel sem interagir com o público. Por orientação da comissão técnica da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os convocados para o confronto das Eliminatórias não podem conceder entrevistas no hotel.

Após enfrentar o Equador, o escrete verde-e-amarelo – que já está classificado por antecipação para o Mundial da Rússia, no ano que vem – embarcará para Barranquilla, onde enfrentará a Colômbia no dia 5 de setembro.

Treino

Iniciada às 15h30min no o centro de treinamentos Luiz Carvalho, da Arena, a primeira sessão de trabalhos da Seleção Brasileira em Porto Alegre marcou o reencontro, no gramado, de jogadores e membros da comissão técnica, mais de dois meses após os amistosos da Austrália. O técnico apenas observava a atividade, comandada por seus auxiliares Matheus Bachi, Sylvinho e Cléber Xavier, em exercícios de campo reduzido.

Ainda em período de transição para o campo, o meia Philippe Coutinho trabalhou com o grupo em um primeiro momento e fez exercícios específicos na sequência com o preparador físico Fábio Mahseredjian. Os preparativos contaram com a participação de quatro atletas do Grêmio – um deles, Jean Pyerre, chegou a ser campeão Sulamericano Sub-17 em 2015, no Paraguai, vestindo a camisa Canarinho.

A Seleção Brasileira, desta vez com a presença de todos os 23 convocados para os dois jogos das Eliminatórias, volta a treinar nesta terça-feira, a partir das 16h30min. O trabalho, porém, será realizado no estádio Beira-Rio.

Compartilhe

Deixe seu comentário: