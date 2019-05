Neymar desfalca novamente o treino da Seleção Brasileira por causa de dores no joelho

As dores no joelho esquerdo mais uma vez não permitiram que Neymar descesse ao campo 1 do CT da Seleção Brasileira, na Granja Comary, nessa quinta-feira (30). Pelo segundo dia seguido, o camisa 10 ficou apenas na academia e fez sessões de fisioterapia. Nada de pisar no gramado.

O médico Rodrigo Lasmar está acompanhando processo de recuperação o atacante, que a princípio não preocupa, inclusive um exame de imagem já descartou qualquer lesão grave no local. A avaliação será feita sempre a cada 24 horas.

Neymar sentiu um desconforto no joelho ao ser travado por Thiago Silva em uma tentativa de finalização a gol durante a atividade de terça-feira. Na ocasião, o jogador do PSG ainda tentou seguir no treino, mas logo percebeu que não reunia condições e saiu de campo muito irritado com a situação.

No mais, os jornalistas presentes na preparação da Seleção Brasileira para a Copa América só puderam assistir o aquecimento dos atletas de Tite. Todo o restante do trabalho foi feito com total privacidade.

Sem Neymar no campo, o treinador contou com 17 de seus 23 convocados. O 19ª a se apresentar em Teresópolis-RJ será Everton Cebolinha, atacante do Grêmio, que tem previsão de chegada para o início da noite dessa quinta.

Mais cedo, os jovens Weverton, Ramon, Bruno Fucks e Martinelli foram liberados dos treinos com a Seleção principal. O mesmo deve acontecer com os seis atletas de base que restaram no grupo e quem ainda dão apoio a Tite.

O Brasil fica na Granja até o dia 4 de junho e faz amistoso com o Catar no dia seguinte, em Brasília. Dia 9 tem outro teste contra Honduras, em Porto Alegre, e a estreia na Copa América está marcada para o dia 14, no Morumbi, contra a Bolívia.

No ano passado, o jogador enfrentou uma lesão no quinto metatarso do pé direito e só voltou a trabalhar com bola às vésperas da Copa do Mundo.

Jogos da Seleção Brasileira

Amistosos:

05/6 – Brasil x Qatar, em Brasília, às 21h30

09/9 – Brasil x Honduras, em Porto Alegre, às 16h

Copa América:

14/6 – Brasil x Bolívia, em São Paulo, às 21h30

18/6 – Brasil x Venezuela, em Salvador, às 21h30

22/6 – Peru x Brasil, em São Paulo, às 16h

