Neymar deverá ficar mais um ano no Paris Saint-Germain

O atacante Neymar teria confidenciado a amigos que pretende ficar no PSG (Paris Saint-Germain) por mais um ano.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o brasileiro vê positivamente a possibilidade de conquistar a Champions League na próxima temporada. Os investimentos na janela de transferências, com destaque para a chegada de Gianluigi Buffon, são um dos motivos que, para ele, credenciam o clube a ir mais longe.

Vale lembrar que o camisa 10 foi especulado em um possível retorno à Espanha e, no caso, o clube de destino seria o Real Madrid. As imprensas espanhola e francesa noticiaram o fato de maneira intensa após a contusão do jogador, em meados de fevereiro. O presidente da equipe parisiense, Nasser Al-Khelaifi, desmentiu os rumores na época, e afirmou que o brasileiro cumpriria o contrato.

Desejo de vingança

Na sua apresentação como novo reforço do Paris Saint-Germain, na segunda-feira, Gianluigi Buffon foi abordado sobre Neymar, o atual craque do time. O arqueiro de 40 anos, campeão mundial com a Itália em 2006, afirmou que o camisa 10 da equipe francesa e da seleção brasileira vai retornar para próxima temporada com mais “raiva” e “desejo de vingança”, justamente porque tem sido alvo de críticas no mundo durante e após a sua exibição do Mundial da Rússia de 2018.

O Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final e o atacante veio ao País para passar as férias antes de se reapresentar ao PSG.

“Eu acho que momentos pouco felizes e difíceis chegam para todos, na vida e na carreira. São as etapas que passamos. Se conseguimos encarar estes momentos, eles nos permitem crescer, se tiver coragem de se questionar. Eu acho que alguém como Neymar pode reagir depois deste momento na vida dele. Ele deve vir à Paris com vontade de vencer e ter sucesso nos desafios. E acho que depois dessa decepção, um campeão como Neymar chegará a Paris com raiva e incrível desejo de vingança. Todos nós vamos gostar disso”, avisou o experiente arqueiro na entrevista coletiva.

Buffon foi anunciado como reforço do time de Neymar na última sexta-feira. Ele havia defendido as traves da Juventus por 17 anos. O experiente arqueiro, de 40 anos, assinou novo contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. À imprensa, o craque destacou que não tem assegurado o posto de titular, o qual disputará com o francês Alphonse Aréola e o alemão Kevin Trapp.

“Sempre fui titular no Parma, na Juve e na seleção italiana, mas nunca ninguém me disse a priori que eu seria titular. Sempre fui um jogador que conquistou sua titularidade no jogo”, assegurou o italiano nesta segunda-feira.

O goleiro, que já realizou o seu primeiro treino nesta segunda-feira, ressaltou que “mantém uma excelente forma física e mental” aos 40 anos. Os arqueiros Descamps e Cibois também têm contrato para o gol do PSG, mas gozam de menos espaço na equipe.

“Todos teremos minutos durante a temporada. Farei todo o possível para colocar os demais nas melhores condições. Quero mostrar que eu sou um grande arqueiro e estou seguro que o farei”, confia Buffon.

Deixe seu comentário: