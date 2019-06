Neymar divulga foto de lesão que o tirou da Copa América

No amistoso entre Brasil e Catar, nesta quarta-feira (6), a seleção brasileira sofreu uma baixa, apesar da vitória por 2 a 0. Logo nos primeiros 15 minutos de partida, Neymar sentiu o tornozelo após uma jogada e teve que deixar o campo. Na madrugada desta quinta (7), veio a confirmação: o atacante está fora da Copa América, pois exames apontaram rompimento no ligamento do tornozelo direito.

Em suas redes sociais, Neymar publicou duas imagens, após o anúncio. As fotos foram postadas nos stories de seu perfil oficial do Instagram. A primeira tem um clima mais nostálgico, pois mostra um armário com camisa, chuteira e outros itens, possivelmente na Granja Comary. Já a segunda mostra o pé do jogador, com bastante inchaço no tornozelo direito. Ela comprova a lesão, que havia levantado dúvidas nas redes sociais, em função dos problemas que o craque tem fora de campo, com uma acusação de estupro.

Veja as postagens:

Reprodução Instagram @neymarjr Reprodução Instagram @neymarjr

