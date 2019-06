Neymar diz ao PSG que nunca deveria ter saído do Barcelona: “Quero voltar”

Neymar não quer mais permanecer no PSG (Paris Saint-Germain). O atual desejo do camisa 10 é retornar ao Barcelona. Segundo informações divulgadas pelo jornal catalão Mundo Deportivo nesta quarta-feira (19), o atacante teria enviado uma mensagem ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, na qual pede para que o deixem sair do clube francês.

“Não quero jogar mais aqui. Quero voltar para a minha casa, de onde nunca devia ter saído”, estampa a capa do diário. Conforme a publicação, Neymar fez o pedido antes da entrevista do dono do PSG à revista France Football, na qual ele afirmou que o jogador não foi obrigado a assinar o contrato com o clube francês.

“Quero jogadores dispostos a dar tudo para defender a honra e a camisa do clube, que estejam comprometidos com o projeto. Os que não querem, ou que não compreendam isso, logo veremos e logo falaremos. Há contratos a respeitar, mas agora a prioridade é garantir a adesão total ao nosso projeto”, afirmou o presidente do PSG, mostrando alguma abertura à saída do brasileiro, que custou 220 milhões de euros.

Já o canal espanhol TV Gol informou que o brasileiro já está procurando uma casa em Barcelona. Ainda de acordo com o canal, a ideia do jogador é voltar a viver na mesma casa onde ficou por quatro anos. Para isso, ele já teria entrado em contato com o dono da sua antiga residência.

Processo

Em meio a um escândalo por acusação de estupro, o atacante Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela Justiça devido a um processo por sonegação fiscal que cobra R$ 69 milhões do atleta. Segundo um levantamento da Folha de S.Paulo, 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas estão indisponíveis.

Duas mansões em um condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá (SP), que, somadas, têm 3.000 m² de área, estão entre os imóveis. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta. Elas estão entre as favoritas do jogador pela localização nobre, um bairro onde ele gosta de estar pela proximidade com a cidade de Santos e de seus amigos, chamados pelo jogador de “parças”.

As mansões foram adquiridas pela família do jogador em 2011, mesmo ano em que o atleta recebeu adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona. O valor pago pela família do atleta foi de R$ 7 milhões pelas duas casas. Hoje, o valor de mercado das duas casas totaliza R$ 14 milhões.

Os bloqueios impedem que os bens sejam negociados, mas não que sejam utilizados. O objetivo é garantir o pagamento à Receita Federal no fim do processo por suposta sonegação de tributos na transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. O clube catalão pagou cerca de 40 milhões de euros a uma empresa do pai de Neymar em parcelas nos anos de 2011, 2013 e 2014.

