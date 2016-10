Neymar diz que prefere Ronaldo Fenômeno a Cristiano Ronaldo

Em entrevista concedida aos músicos Poet e Vuj, o craque brasileiro Neymar, do Barcelona, revelou algumas preferências, no futebol e fora dele. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, por exemplo, foi colocado a frente de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

“Quem é melhor: R9 ou CR7?, perguntou um dos músicos. “Ronaldo, o Fenômeno, o brasileiro”, respondeu Neymar, sem pensar muito. “Eu joguei contra o Ronaldo um pouco. Mas gostaria muito de ter jogado ao lado de Ronaldo, Romário e Pelé”, completou.

Em outros trechos da entrevista, o craque declarou que prefere também Beyoncé a Rihanna, Drake a Kanye West, e Instagram a Snapchat. Neymar ainda brincou com os músicos que, caso formasse uma banda, o grupo seria composto por ele, Suárez e Messi, e se chamaria “MSN”. (AG)

Comentários