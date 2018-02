Neymar e Bruna Marquezine chegam de mãos dadas à festa do craque em Paris

Neymar completou 26 anos de idade nesta segunda-feira (5), mas no domingo (04) o atleta organizou uma grande festa para celebrar seu aniversário. A comemoração reuniu seus amigos mais queridos, além da namorada, Bruna Marquezine, que chegou a Paris na madrugada, foi recebida com um buquê de flores e retribuiu o carinho com muitos beijos no jogador.

Em seu Instagram, Neymar postou um vídeo ganhando beijinhos da atriz e se derreteu: “Meu maior/melhor presente da vida”. Mas quando não sabiam que estavam sendo gravados – pelos inúmeros convidados da festa de gala do jogador – os dois protagonizaram beijos quentes, de puro romance. E muito carinho, com direito a dançar de mãos dadas e cheiro no pescoço. Ao ver (e filmar!) um desses momentos uma amiga do casal disparou: “Ah… será que estão amarrados pra vida toda? Será, casal?”. Bruna deu um sorrisinho, feliz.

Em outro vídeo é possível ver Neymar e Bruna chegando de mãos dadas ao evento, além de Davi Lucca, que também estava acompanhando o pai.

Apesar do inverno rigoroso da capital francesa, o salão climatizado permitiu que a atriz usasse um vestido preto longo e fendado, com um decote revelador nas costas. Convidados famosos do jogador, Luciano Huck, Angélica e Giovanna Ewbank também prestigiaram a festa. A artista foi acompanhada pelo amigo e digital influencer Hugo Gloss, já que o marido, Bruno Gagliasso, ficou com a filha, Títi, no Brasil.

Festa foi animada por pagode e Maluma

O repertório musical da festa de Neymar foi bem variado. Além de vários grupos de pagode e amigos do jogador, que deram uma canja no evento, o cantor Maluma foi convidado a se apresentar e cantou, inclusive, “Sim ou Não”, seu sucesso com Anitta. Ele também foi o responsável por deixar Neymar emocionado ao cantar o parabéns em espanhol.

Atleta agradeceu a presença de todos os amigos

Chorando, o atleta do Paris Saint-Germain subiu no palco e agradeceu a presença de todos os amigos, além de citar seu filho, sua namorada e seus pais. Pouco antes o aniversariante posou acompanhado de Bruna, Sasha e seu namorado, Bruno Montaleone, além do casal Izabel Goulart e o goleiro alemão Kevin Trapp. assim como Bruna, a filha de Xuxa também escolheu um longo preto e fendado para a noite. Já a top exibiu seu corpo sequinho em um vestido prata.

Muita areia

Neymar ficou impactado ao ver as fotos de Bruna Marquezine no Baile da Vogue na última semana. Tanto que o jogador disparou, ao ver um dos cliques postados pela atriz em seu Instagram: “Obrigado Deus pela namorada que me deste… mas é muita areia pro meu caminhão”.

Ao ver o comentário do namorado, a intérprete de Catarina na novela “Deus Salve o Rei”, brincou: “Faz duas viagens, bobo”. A resposta divertida da atriz levou os fãs do casal #Brumar à loucura. “Melhor comentário”, disse um internauta. “Se não for pra comentar assim na foto eu nem quero”, brincou outra. “Acho que agora o hexa vem”, afirmou mais um, referindo-se à conquista de mais uma Copa do Mundo pelo Brasil, desejo máximo da carreira de Neymar.

