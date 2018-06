Neymar e Bruna Marquezine são o casal mais popular do País na internet

Figuras frequentes nos noticiários e em campanhas publicitárias, a atriz Bruna Marquezine e o jogador de futebol Neymar também foram o casal mais buscado na web nos últimos seis meses, segundo o software de triagem de dados SEMrush. O levantamento aponta uma média de 110 mil buscas por mês, no período, por meio de ferramentas de pesquisa como Google e Bing.

Bruna está hoje na reta final das gravações da novela “Deus Salve o Rei” e Neymar se prepara para o início da Copa da Rússia. Além disso, o casal, que reatou o namoro no fim de 2017, estrela a campanha de Dia dos Namorados da C&A, em que aparece em cenas de intimidade, se beijando e rolando no tapete.

Além deles, outros casais também se destacaram nas buscas no período. Em segundo lugar, aparece os apresentadores de TV Luciano Huck e Angélica, com uma média mensal de 37 mil buscas. As pesquisas podem ter sido agitadas pelas notícias de que o empresário poderia ser candidato à Presidência da República.

Atrás dos globais, aparecem na lista: Anitta e Thiago Magalhães, que se casaram no último ano, com 23 mil buscas em média; Juju Salimeni e Felipe Franco, populares por promoverem o estilo de vida fitness, com 22 mil pesquisas; e Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que esbanjam fotos fofas da filha, Titi, com 19 mil buscas.

Veja os outros casais que se destacaram nas buscas:

6° lugar: Tatá Werneck e Rafael Vitti – 18 mil buscas

7° lugar: Ana Carolina e Letícia Lima – 14,6 mil buscas

8° lugar: Lexa e MC Guimê – 11,1 mil buscas

9° lugar: Bruno Gissoni e Yanna Lavigne – 10,8 mil buscas

10° lugar: Thiaguinho e Fernanda Souza – 9.300 buscas

