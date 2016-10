Neymar e Bruna Marquezine usam o mesmo colar e fãs vibram com a possível reconciliação

Neymar Jr. e Bruna Marquezine realmente têm conseguido deixar os fãs completamente enlouquecidos, nos últimos dias. Depois de terem sido clicados juntos, durante um almoço em Barcelona, eles voltaram a ser alvos de muitos comentários, principalmente na internet.

Tudo porque, comparando algumas imagens postadas, por ambos, no Instagram, alguns admiradores notaram que os ex-namorados foram fotografados usando o mesmo colar, em ocasiões diferentes, o que só levantou, ainda mais, as suspeitas de que eles estariam reatando o namoro.

Vale lembrar que os rumores de que Neymar e Bruna poderiam estar se reaproximando começaram a ganhar força ainda nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando, ao ganhar a medalha de ouro no futebol masculino, o craque foi para as arquibancadas do Maracanã, só para dar um abraço na atriz, que, mesmo discreta, acompanhou a conquista do título de pertinho.

