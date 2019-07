Neymar é confirmado na excursão do Paris Saint-Germain pela China

Neymar está com o elenco do PSG (Paris Saint-Germain) na excursão de pré-temporada pela China. Nesta terça-feira (23), o time francês confirmou que o atacante brasileiro encontra-se entre os 33 jogadores que embarcaram para as cidades chinesas de Shenzen, Macau e Suzhou. O clube ficará no país asiático até 4 de agosto.

No mesmo comunicado, o PSG trouxe atualizações da situação médica de Neymar. De acordo com o clube, exames radiológicos realizados após a reapresentação do jogador apontam que a lesão no quinto metatarso está consolidada. Dessa forma, o atacante está liberado pelo departamento médico, porém fará um trabalho físico diário para estar melhor preparado para o começo da temporada.

Por conta da folga estendida após a conquista da Copa América pela Seleção Brasileira, a dupla de zagueiros Thiago Silva e Marquinhos irá se juntar ao elenco apenas no dia 31 de julho.

Curiosamente, pouco antes da confirmação de Neymar na excursão, o PSG compartilhou postagens nas redes sociais destacando uma nova parceria comercial com uma empresa de streaming. No post, uma série de jogadores aparece em destaque em uma montagem, mas Neymar não está entre eles. Os escolhidos pelo clube foram Cavani, Mbappé, Verratti e Marquinhos.

Barcelona

Durante o tour de pré-temporada do Barcelona na Ásia, o vice-presidente do clube catalão, Jordi Cardoner, garantiu que não houve qualquer contato para costurar uma possível transferência envolvendo o retorno de Neymar ao Camp Nou.

Em entrevista, Cardoner reclamou dos inúmeros boatos e especulações acerca do assunto e afirmou que Neymar é um grande jogador, mas que no momento não é de extremo interesse do clube.

“O presidente disse que não há um ‘caso Neymar’. Está se falando muito sobre isso e parece que o jogador não está se sentindo bem no seu clube, mas nós não fizemos proposta alguma”, disse o dirigente.

A situação envolvendo o craque brasileiro parece estar longe de ter um fim. Leonardo, diretor de futebol do Paris Saint-Germain, e Thomas Tuchel, técnico da equipe, admitiram que o jogador quer deixar o clube, mas ao que parece nenhuma proposta foi suficiente para fazer o time francês liberar o camisa 10.

Investigação

A pedido do Fisco espanhol, a Receita Federal brasileira iniciou na sexta-feira (19) uma nova investigação sobre os contratos de Neymar na época em que ele jogava no Barcelona.

Na semana passada, o jornal Mundo Deportivo informou que as autoridades fiscais da Espanha cobram 35 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões) em impostos não pagos pelo jogador.

Em nota, a Receita Federal do Brasil afirmou que não comenta casos de contribuintes específicos em “razão do sigilo fiscal”.

