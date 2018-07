Neymar é injustamente criticado, afirma Guga

O ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros Gustavo Kuerten, o Guga, comentou as críticas que Neymar vem recebendo desde o Mundial na Rússia. Para o ex-tenista, a repercussão das atitudes de Neymar em campo é desproporcionalmente negativa e as críticas são injustas. “O Neymar para mim vai ser melhor do mundo com certeza.”

