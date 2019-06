Neymar é o atleta com menos de 30 anos que ganhou mais este ano

Jogador do PSG, Neymar é o atleta com menos de 30 anos mais bem pago do mundo. Aos 27 anos, ganha um salário anual de US$ 73 milhões – quase o dobro do segundo lugar, o pugilista Canela Alves (US$ 42 milhões). O levantamento foi feito pela AmericanGlamber, site americano especializado em apostas. A informação é do portal UOL.

Neymar é um dos quatro jogadores de futebol na lista dos atletas mais bem pagos do mundo com menos de 30 anos. Além do craque do PSG, que lidera o ranking, Gareth Bale (US$ 28,6 milhões), Paul Pogba (US$ 25 milhões) e Oscar (US$ 25,9 milhões) aparecem na lista entre os maiores salários anuais.

Maior lucro em 2018

Neymar também é o atleta com menos de 30 anos que mais lucrou em 2018. O jogador embolsou US$ 90 milhões, entre salário e endossos. O segundo atleta que mais lucrou no ano passado foi o James Harden, jogador do Houston Rockets, da NBA. O “Barba” recebeu US$ 28,4 milhões de salário e US$ 18 milhões de endossos. Para fechar o top 3 está o pugilista Canela Alves. O lutador recebeu US$ 42 milhões em salário e US$ 2,5 milhões em endosso no ano passado.

Jogador enfrenta acusação de estupro

Neymar enfrenta uma acusação de estupro pela modelo Najila Trindade. A suposta vítima deu duas versões sobre o segundo encontro com o jogador, durante depoimento na última sexta-feira (7). Segundo a TV Globo, inicialmente, a moça afirmou que gravou todo o encontro. Na sequência, mudou a versão e disse que parou de gravar porque tinha medo que Neymar descobrisse.

Najila prestou depoimento à Polícia Civil, em São Paulo, por quase 6h. A modelo deu duas versões contraditórias sobre o segundo encontro que teve com o jogador, no dia seguinte em que teria havido o suposto estupro. Primeiro, a mulher afirmou a delegada Juliana Lopes Bussacos, responsável pelo caso, que teria gravado todo o encontro. Depois, quando iria ser feita a transcrição do depoimento, voltou atrás e relatou que parou de gravar porque tinha medo que Neymar descobrisse.

A TV Globo ainda relatou que Najila foi contraditório para relatar a hora de chegada e saída do jogador e que afirmou aos policiais que marcou o segundo encontro porque estava revoltada e queria bater nele. Najila Trindade afirmou que não poderia entregar o vídeo completo a polícia porque ele estava em seu tablet, que teria sido roubado de seu apartamento. A modelo alega que teve a casa arrombada na última quinta-feira (6), mas não prestou queixa do roubo porque não sabe ao certo o que foi levado do apartamento – sentiu falta apenas do tablet, um relógio e um valor em dinheiro. A proprietária do imóvel nega. A polícia analisou as digitais na porta do apartamento da moça e só encontrou impressões delas e da empregada.

Já segundo a Folha de S. Paulo, no depoimento do dia 31, antes do caso ganhar as manchetes, Najila não teria relatado em nenhum momento que Neymar teria se recusado a usar camisinha. Na entrevista concedida ao SBT, na última quarta-feira (5), afirmou:

“Eu falei ‘você trouxe preservativo, porque eu não tenho’, e ele disse não. ‘Então não vai acontecer nada além disso’. Ele não disse nada, ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi par ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente”, contou.