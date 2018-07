Neymar é o brasileiro mais citado no Twitter do Mundial

O Torabit – plataforma de monitoramento digital – analisou 5,5 milhões de menções a respeito da competição nas redes sociais, e descobriu que, na escalação dos campeões no Brasil, os personagens mais falados são: em primeiro lugar, Neymar, seguido da expressão Canarinho, de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Philipe Coutinho, Tite, Galvão (Bueno), Firmino, Marcelo, Guerrero e Gabriel Jesus. O levantamento foi até a última sexta-feira. O jogo contra o México ainda não foi contabilizado.

Já de acordo com a plataforma Twitter Data, a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Costa Rica foi a partida que mais movimentou a rede social.

Atrás de Neymar, o segundo jogador mais citado foi o argentino Lionel Messi, seguido pelo português Cristiano Ronaldo (3º), Philippe Coutinho (4º), o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa (5º) e o alemão Toni Kroos (6º).

A primeira vitória brasileira na competição foi a partida que mais gerou conversas no Twitter. Na segunda posição ficou a vitória por 2 a 0 da Coreia do Sul sobre a Alemanha, que foi eliminada precocemente com o resultado. O empate em 3 a 3 entre Espanha e Portugal foi o terceiro jogo mais mencionado.

Todas as partidas do Brasil pela fase de grupos estão entre as dez mais comentadas da rede social. O empate em 1 a 1 com a Suíça, na estreia, foi a quarta mais falada, enquanto a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia ficou na nona posição.

O Twitter também registrou os momentos mais comentados do torneio. Até agora, nenhum lance repercutiu tanto quanto o gol de Coutinho que abriu o placar contra a Costa Rica, com 210.549 tweets por minuto. Logo atrás vem o segundo gol da Coreia do Sul sobre a Alemanha (209.517) e, no terceiro lugar, o gol de Neymar contra a seleção costa-riquenha (191.108).

Invasão

O mexicano Miguel Layún foi alvo de críticas de torcedores da seleção brasileira, após ter dado um pisão no tornozelo direito de Neymar. O perfil oficial do jogador foi invadido por mensagens de protesto e provocações.

O craque brasileiro marcou um dos gols da vitória do Brasil sobre o México por 2 a 0, na segunda-feira, em Samara, pelas oitavas de final do Mundial. Os mexicanos estão eliminados da competição.

Até mesmo atrizes famosas, como Tatá Werneck e Cléo Pires, comentaram em uma das postagens de Layún nas redes sociais.

“Você pisou no pé de um jogador recém-operado? Com todo respeito ao seu país e ao seu time, mas um país inteiro viu a sua maldade. Não passe pelo Itanhangá”, avisou Tatá Werneck.

“Sou a favor do espírito esportivo. Você não teve nenhum, Seu cabelo é lindo, mas sua índole é podre. Pisou de sacanagem no nosso Ney. Agora sofre, covarde. #tchaumexico!! Seu prego”, disse Cleo Pires. Mais tarde ela esclarece que sua revolta é com o jogador: “P.S: Adoro o México [coraçãozinho] mas você é prego”.

Resposta

Em recados escritos em português (algumas palavras em espanhol), Layún disse que não tem interesse em “discutir” e até citou o VAR, o árbitro de vídeo. No fim, pediu para que a sua família seja respeitada, mesmo sofrendo ameaças.

“A todas as pessoas do Brasil.. Não tenho interesse em entrar em discussão que, na minha opinião, não faz sentido. Primeiro, porque futebol joga-se no campo, e, segundo, porque penso que vocês têm uma cabeça para perceber o primeiro ponto”, começou a dizer no seu Instagram Stories.

“Se alguém tiver algum problema com o que aconteceu no jogo (mesmo o árbitro após revisar o VAR, falou comigo para me dizer que não tinha visto que eu tentei pisar de propósito, caso o contrário, tivesse pegado cartão vermelho…”, disse o jogador, que continuou.

“Podem enviar mensagens na minha conta, mesmo a ameaçar, não tenho problema. Percebo bem do futebol. Mas se fizerem favor, respeito pela minha família, isso não aceito. Obrigado”

