Neymar e o presidente do PSG desmentem rumores de insatisfação do brasileiro no time

Abafando os rumores de que não estaria feliz em Paris, somado com o fato de o Real Madrid ter um possível interesse em fazer uma oferta para que volte à Espanha, Neymar afirmou estar bem no PSG e não pensar em deixar o clube após marcar dois gols na vitória sobre o Montpellier.

“Estou feliz e vim ao PSG para fazer história. As especulações estão lá, sempre. Quando eu estava no Barça também havia, em todos os períodos de transferência meu nome aparece”, disse o brasileiro.

Sobre isso, o próprio presidente do clube resolveu se pronunciar, desmentindo qualquer rumor que envolve o camisa 10 do PSG. “Olhe o quão feliz ele está no campo. Ele está muito feliz. Eu falo com ele e sua família e eles estão felizes em Paris, temos um ótimo jogo contra o Madri e estamos focados nisso”, disse Nasser al Khalaifi.

Sobre a possibilidade de ele deixar o clube, ele deixou bem claro que não irá acontecer. “Ele não vai sair no final desta temporada de forma alguma. Não digo isso com 100 por cento de certeza, e sim com 2000 por cento. Acho que Neymar e Cavani têm um relacionamento muito bom, mas vocês mais uma vez os criticam. Vocês tentam procurar problemas onde não existem. Eu peço que vocês parem com isso porque não é bom para vocês ou para o clube. Temos que nos concentrar nos jogos e na equipe em todos os sentidos nesse encontro “, concluiu o presidente.

Interesse por Neymar

Ramon Calderon, presidente do Real Madrid entre 2006 e 2009, conhece bem as estratégias do clube para alcançar seus objetivos. Em entrevista para o jornal francês Le Parisien , o advogado deu sérios indícios de que os boatos acerca da contratação de Neymar não seriam apenas conversas ou distração.

Essa é uma estratégia que o Real sempre utilizou para distrair torcedores dos problemas atuais da equipe e vender um sonho para a próxima temporada”, iniciou Calderon. “Mas não é apenas uma diversão. Se o Real deixou essa informação vazar, é porque eles sabem que podem fazer essa transferência”.

Além de comentar da chegada do atacante brasileiro, o ex-presidente também falou sobre a saída do camisa 7 do Real. “É também uma maneira de colocar pressão no Cristiano Ronaldo e encorajá-lo a sair. Estou convencido de que é uma operação que está na cabeça do presidente e que é seu plano que Cristiano vá embora, e que o dinheiro dessa transferência permita a ele comprar um jogador excepcional como Neymar”.

Neymar foi para o PSG com o maior valor do mercado: 222 milhões de euros, por 5 anos. O Real Madrid estaria disposto a pagar outra fortuna pelo jogador? E o brasileiro deixaria o clube francês sem ter conquistado títulos? “Sim, tenho certeza, porque assinar com o Real é o sonho de qualquer jogador e obviamente deve haver uma cláusula de rescisão no seu contrato”, finalizou.

Deixe seu comentário: