Neymar é primeiro jogador a chegar na Granja Comary para concentração da Copa América

Por Isadora Aires

Próximo às 12h deste sábado (25), o atacante Neymar desembarcou na Granja Comary, em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro. O jogador chegou três dias antes do previsto na concentração da Seleção Brasileira para a Copa América. A postura pode ter causado desconforto no Paris Saint-Germain e o técnico do clube chegou a negar a liberação do atleta.

Já na concentração, o jogador se mostrou animado com a competição. “Quando o time encaixa junto com apoio da torcida não dá para segurar. Tô muito ansioso para entrar em campo e fazer uma grande Copa América”, afirmou o atacante da Seleção Brasileira. Pelo Twitter, Neymar compartilhou uma foto na Granja Comary com a legenda “em casa”.

