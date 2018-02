Neymar e Thiago Silva viram pilotos em comercial da empresa aérea Emirates

O craque brasileiro Neymar virou piloto de avião. Pelo menos, no novo vídeo da companhia aérea Emirates, patrocinadora master do PSG, o Paris Saint-Germain. E não foi só ele que atacou na nova profissão. Thiago Silva, Cavani, Rabiot e Verratti também participaram das filmagens.

Você viajaria em um avião pilotado por Neymar e Thiago Silva? Pois a brincadeira foi proposta pela Emirates, empresa aérea dos Emirados Árabes, em seu novo comercial. A companhia é uma das patrocinadoras do PSG, clube francês dos jogadores.

“Senhoras e senhores, esse é o seu capitão falando. Sejam bem-vindos ao voo de número 4-3-3! Temos uma tripulação de oito diferentes nacionalidades, que está pronta para entretê-los por 90 minutos”, diz o comercial, antes de todos embarcarem fazendo embaixadinhas com as comissárias.

“Nosso programa de entretenimento tem renomadas opções do planeta todo. Em alguns momentos, nós estaremos prontos para a decolagem. E lembrem-se: se houver turbulência, por favor, comecem a cantar ‘isso é Paris’ (“Ici c’est Paris” é um famoso grito da torcida da equipe francesa). Aproveitem o jogo!”, diz o comercial, que termina com o logotipo da Emirates ao lado do escudo do PSG.

Comerciais à parte, o PSG se prepara para enfrentar o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês. A partida será disputada neste domingo, no Parque dos Príncipes. Cokm isso, o Paris-Saint Germain recebeu a visita de uma das torcida organizadas do clube. Os torcedores conversaram com os brasileiros Daniel Alves, Thiago Silva e Marquinhos, além dos franceses Layvin Kurzawa e Kylian Mbappé.

As informações foram divulgadas pelo próprio clube. Em seu perfil oficial no Twitter, o PSG publicou um vídeo do momento. Segundo o jornal Le Parisien, o objetivo da visita foi para pedir mais empenho dos atletas nas próximas partidas do clube.

David Lucca

Em Paris, Neymar vai conviver com a distância do filho David Lucca, de 6 anos. A decisão tomada pela mãe Carol Dantas foi a de retorno ao Brasil, com mudança para São Paulo. Assim, o acordo entre os pais foi a de visitas esporádicas de David à capital francesa.

Carol Dantas deixou a cidade de Barcelona no fim do ano passado e interrompeu o projeto de mudança a Paris. Com Neymar, ela mantém ótimo relacionamento e não teve dificuldade para entrar em acordo de visitas do filho. Amigos do jogador contam que o distanciamento gerou tristeza em Neymar, já que o filho era figura constante em sua casa em Paris mesmo ainda morando em Barcelona. De imediato, seu pedido foi de maior presença dos pais em Paris. A irmã, Rafaella Santos, também ouviu um apelo de proximidade, e prometeu estar presente frequentemente.

A namorada, Bruna Marquezine, fará visitas esporádicas. A última passagem de David Lucca por Paris foi recente. O filho do jogador foi levado pela mãe para passar a semana de aniversário de Neymar ao lado do pai. Carol Dantas voltou ao Brasil pouco depois, e o retorno da criança ocorreu no final de semana acompanhado pelo avô, Neymar da Silva Santos.

A família de Neymar vive no Brasil. Em Paris, o jogador conta constantemente com as visitas de amigos e dos brasileiros do Paris Saint-Germain em sua casa (Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos).

