Neymar escolheu uma mansão de cinco andares para morar na França

Segundo a rádio francesa RTL, o atacante do PSG (Paris Saint-Germain) Neymar finalmente escolheu uma casa para morar na França.

O brasileiro, que desde que acertou com o clube francês vinha morando em um luxuoso hotel na capital francesa, irá se mudar para a cidade de Bougival, município de apenas 9 mil habitantes na Região Metropolitana de Paris.

De acordo com o veículo, a nova mansão de Neymar é gigantesca e possui um design “futurista”, com um gigantesco quintal.

“A nova estrela da Ligue 1 viverá em uma casa de cinco andares apoiada em uma colina. Um quintal de 5.000 m² rodeia esta mansão de visual futurista, que possui terraços, claraboias e até mesmo uma piscina no porão, de acordo com seus novos vizinhos”, diz matéria do site da RTL.

Ainda segundo a rádio, os novos vizinhos do craque do PSG ficaram espantados com a quantidade de caminhões de mudança que chegaram de Barcelona (Espanha) nos últimos dias, trazendo os móveis e objetos do brasileiro.

A chegada do novo morador, inclusive, virou motivo de preocupação.

“Os habitantes de seu quarteirão temem que a chegada da celebridade irá atrair paparazzi, torcedores e curiosos”, afirma a rádio.

Em Bougival, Neymar estará próximo ao centro de treinamento do Paris Saint-Germain, o que facilitará sua vida e diminuirá seus deslocamentos até o trabalho.

Além disso, ele terá alguns colegas de equipe vivendo nas proximidades, como o lateral esquerdo Kurzawa. A cidade foi moradia de muitos pintores impressionistas e adotada por várias celebridades, como o ator Gerard Depardieu, nos anos 1970 e 1980.

Assim que voltar dos amistosos da seleção, o brasileiro irá finalizar sua mudança para seu novo lar.

Transferência milionária

Após uma novela que se arrastou por mais de duas semanas, o craque brasileiro Neymar não deixou o Barcelona. O clube catalão comunicou no dia 3 de agosto a rescisão do contrato do atleta, após ter recebido o pagamento de 222 milhões de euros referente a sua multa rescisória.

Há pouco mais de um ano, o PSG já havia feito uma investida para contratar Neymar, mas sem sucesso. O atleta acabou renovando com o Barça e ganhando um aumento que elevou seu salário para 15 milhões de euros por temporada.

No entanto, o clube francês voltou à carga na atual janela de transferências, prometendo pagar a multa rescisória caso Neymar se mostrasse disposto a trocar Barcelona por Paris.

Estreia no PSG

O atacante Neymar , enfim, fez sua estreia com a camisa do PSG no dia 13 de agosto. E foi em grande estilo, com gol anotado e assistência para Cavani marcar outro na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp, fora de casa, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Francês. O outro tento dos parisienses foi contra, do defensor Ikoko.

Aos 36 minutos da etapa complementar, Neymar quase deixou sua marca finalizando da entrada da área para boa defesa do arqueiro adversário. No lance seguinte, porém, ele balançou as redes. Cavani fez jogada pela esquerda, chegou na linha de fundo e rolou para o brasileiro chutar de primeira, com o goleiro já batido no lance. Primeiro gol logo na estreia. (ESPN/Época/IG)