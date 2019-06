Neymar está fora da Copa América após lesionar tornozelo

Neymar Jr. foi desconvocado da seleção brasileira depois de sofrer uma entorse no tornozelo aos 18 minutos do primeiro tempo do jogo amistoso de ontem (5), contra o Catar, em Brasília. O atacante ainda chegou a ficar no banco de reservas até o fim da primeira etapa, onde chorou ao receber atendimento médico.

Durante o segundo tempo da partida, o jogador deixou o estádio para ser avaliado e submetido a exames complementares que atestaram a ruptura ligamentar no tornozelo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a saída do atacante do time via nota em site oficial.

“Após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante o jogo da última quarta-feira (05), contra o Catar, Neymar foi avaliado e submetido a exames complementares de imagem que confirmaram a ruptura ligamentar no tornozelo. Devido a gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019. A partir desta quinta-feira (06), a comissão técnica da Seleção Brasileira iniciará a definição de um substituto.”

Um dos nomes mais cotados para substituir o jogador é Vinicius Júnior, do Real Madrid, que já foi convocado por Tite em outras ocasiões. Ainda não se sabe quando Neymar deixará a concentração da Seleção. Na coletiva pós-jogo, Edu Gaspar, coordenador das seleções, afirmou que o atacante está liberado para prestar depoimento a respeito da acusação de estupro que recebeu nesta semana.

