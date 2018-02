Neymar fez três novas tatuagens e seu tatuador usou uma legenda poética

Após seis meses fora do Barcelona, o craque Neymar decidiu eternizar em sua pele a taça da Champions League que conquistou pelo ex-clube. Autor do gol da conquista, Neymar marcou também a data da final contra a Juventus, ex-time de Daniel Alves que agora é seu companheiro de PSG (Paris Saint-Germain). Os jogadores se enfrentaram naquela final.

Além de tatuar a ‘orelhuda’, o craque fez ainda mais duas tatuagens. Uma com três andorinhas, que foi divulgada por seu tatuador com uma legenda poética e outra que ainda não foi divulgada.

Guerra na Justiça

Neymar e Barcelona devem travar uma guerra judicial. É assim que o assunto é tratado e trazido pelo jornal espanhol “El Mundo”. A publicação afirmou que o camisa 10 quer receber 26 milhões de euros (cerca de 103 milhões de reais) referentes a bônus de renovação de contrato com o Barça, o que se deu em outubro de 2016.

O Barcelona, por sua vez, não pretende pagar a quantia ao astro da Seleção Brasileira, alegando que o atleta optou transferir-se ao Paris Saint-Germain, o que invalidaria o acordo. Com 10% de juros, a quantia poderia chegar a quase 30 milhões de euros (aproximadamente 118 milhões de reais).

E a guerra deve ter ataque dos dois lados. Isso porque, de acordo com o veículo, o Barcelona quer que Neymar pague algo em torno de 75 milhões de euros (cerca de 297 milhões de reais) ao clube. O valor está atrelado a uma parte do bônus que o craque recebeu pela renovação, além de multas e prejuízos em decorrência de sua saída.

Em outubro de 2016, Neymar estendeu o vínculo com o Barcelona até junho de 2021. No papel, estavam previstas luvas que seriam divididas em duas partes. Os Blaugranas alegam que precisam receber pelo rompimento do acordo, situação que se deu em agosto do ano passado.

Agora, ao que tudo indica, a relação de Neymar com o Barcelona, por onde passou quatro temporadas e acumulou títulos, só terá ponto final na Justiça.

Conquistas

Neymar está arrebentando em seu início de caminhada no PSG, e parece que a hegemonia na França será recuperada. O título da Ligue 1, cada vez mais, soa como questão de tempo, enquanto o time do trio MCN é favorito também na Coupe de France e na Coupe de la Ligue. No entanto, muitos duvidam que o craque brasileiro fará o PSG conquistar a Uefa Champions League.

Um deles é Hristo Stoichkov, ídolo e eterno craque do Barcelona. Para o ex-meio-campista, Neymar não conseguirá ter no PSG, o mesmo sucesso que teve no Barcelona.

“Desejo tudo de melhor para Neymar, mas, aconteça o que acontecer, não creio que ele vai ganhar no PSG tudo que ganhou no Barça”, disse à Radio Marca.

