Neymar fica entre os 10 melhores só que em torneio de pôquer

Neymar não ficou entre os dez jogadores escolhidos para concorrer ao prêmio “The Best“ da Fifa, entregue ao melhor jogador das temporadas 2017/2018. Mas o craque está entre os nove melhores jogadores de um torneio de pôquer. Após 16 horas jogando um dos seus grandes hobbies, dividido em dois dias, o camisa 10 do Paris Saint-Germain se classificou para disputar a finalíssima do torneio High Rollers, do BSOP (Brazilian Series Of Poker), o Campeonato Brasileiro do Pôquer, em São Paulo.

O craque da seleção brasileira se inscreveu na tarde de segunda-feira, dia 23, para uma das mesas de nível mais alto do pôquer nacional e não decepcionou. Amante da modalidade há alguns anos, Neymar, que foi embaixador da Poker Stars ao lado de Ronaldo Fenômeno, mostra que segue em evolução no seu segundo esporte.

O atacante está de férias do Brasil após ter disputado a Copa do Mundo de 2018 com a equipe nacional, mas foi eliminado com os companheiros nas quartas de final para Bélgica. Além de Neymar, o atacante Gabriel Jesus também disputou a competição. Jogando o torneio 6-max, o jogador do Manchester City não teve o mesmo sucesso e acabou eliminado no primeiro dia.

Crise

Coberto de críticas, Neymar tentou se afastar da crise que ronda sua imagem desde o fim da Copa do Mundo: “Desvalorização não tem. Eu saí da Copa e continuam falando no meu nome”. Na terça-feira (24), talvez o jogador tenha tido uma resposta: seu nome permanece em evidência, de fato, mas o discurso dos torcedores já não é mais o mesmo.

Dois fatores reforçam o status diferente de Neymar após a Copa do Mundo da Rússia. O primeiro está em um levantamento divulgado pelo Ibope Repucom, com dados obtidos globalmente pela Kantar Sports. Neymar foi alvo de 25 milhões de publicações no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube ao longo do Mundial, mais do que o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. O problema é que a maioria das mensagens falava mal do jogador.

Segundo a pesquisa, antes de a seleção brasileira entrar em campo pela Copa do Mundo, Neymar mantinha mensagens equilibradas nas redes sociais: 21% eram positivas, 51% neutras e 28% negativas. Ao longo do torneio, no entanto, os internautas se irritaram com as encenações do jogador e a falta de uma grande atuação.

Das 25 milhões de publicações sobre o jogador, 20% aconteceram em apenas dois dias: na data da partida contra a Bélgica e no dia seguinte. O período marcou o fim de Neymar na Copa do Mundo, e as críticas foram esmagadoras. De todas as mensagens nas redes, 68% eram negativas, e apenas 1% era elogiosa ao jogador.

As redes sociais deveriam ser o espaço com maior influência de Neymar: o jogador conta com quase 200 milhões de seguidores em suas contas. Hoje, apenas Cristiano Ronaldo, com 325 milhões, tem mais fãs no meio digital.

Para piorar, as más notícias envolvendo Neymar não pararam na Copa do Mundo. A Fifa divulgou a lista dos dez finalistas ao prêmio de melhor jogador da temporada sem a presença do brasileiro. Essa foi a primeira vez em seis anos que não há nenhum jogador do País entre os indicados pela entidade.

