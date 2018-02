Neymar ficará 3 semanas sem poder jogar devido à sua lesão e perderá o duelo entre o PSG e o Real Madrid

Neymar vai ficar três semanas afastado do Paris Saint-Germain, depois de lesionar o tornozelo em jogo contra o Olympique de Marselha, no domingo (25). Foi constatada uma lesão no ligamento do craque, que vai precisar de cerca de 20 dias para se recuperar. Isso o deixa fora do duelo contra o Real Madrid, no dia 6 de março, pela Liga dos Campeões. Este será o segundo jogo das oitavas de final da competição.

O Paris Saint-Germa precisa vencer a segunda partida, que acontecerá no Parque dos Príncipes, para se manter vivo no sonho pelo título da Premier League. No primeiro confronto, no Santiago Bernabéu, o clube francês foi derrotado por 3 a 1.

O PSG ainda não se manifestou sobre o caso, muito menos o jogador e sua assessoria. O jogador foi submetido a exames no osso do tornozelo, nesta segunda-feira, para detectar se havia uma lesão. No domingo, o departamento médico do PSG descartou que o camisa 10 tenha quebrado o tornozelo, após uma ressonância magnética feita ainda na noite de domingo no American Hospital de Paris.

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo durante a partida entre PSG e Olympique. Ele caiu no gramado sozinho e com muita dor, e precisou deixar o campo de maca. Na madrugada desta segunda-feira, Neymar publicou uma foto do tornozelo imobilizado. O atacante se machucou sozinho na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

Outro lesionado

A vitória sobre o Olympique custou caro ao Paris Saint-Germain, e não foi só Neymar que virou motivo de preocupação no clube após o clássico de domingo. Marquinhos sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o duelo e vai passar por um tratamento intensivo na próxima semana que deve tirá-lo de campo nos dois próximos compromissos (Olympique, pela Copa, e Troyes, pelo Francês). Contra o Real Madrid, a princípio, não seria nada preocupante, e o PSG deve se pronunciar em breve sobre os dois casos.

A grande expectativa agora é para se Marquinhos estará disponível para o duelo com o Real Madrid, pela o duelo de volta das oitavas da Liga dos Campeões, no dia 6 de março. O PSG volta a campo nesta quarta-feira (28), contra o próprio Olympique, no Parque dos Príncipes, em jogo único pelas quartas de final da Copa da França.

