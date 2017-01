Neymar ganha beijo de feliz Ano Novo de Bruna Marquezine

Parece que Neymar e Bruna Marquezine realmente assumiram a volta do romance. O craque aproveitou o espírito de Ano Novo para publicar uma foto em seu Instagram em que aparece ganhando um beijinho da atriz. Além da legenda desejando um feliz 2017, ele publicou um coração, deixando os fãs do casal ‘brumar’ bastante empolgados. Ela também registrou o momento romântico com o atleta deitado em seu colo.

Os indícios de reconciliação foram aumentando nos últimos dias. Ainda em dezembro, Bruna e Neymar curtiram juntos a festa de aniversário de Medina. Um dia após o Natal, a atriz foi fotografada desembarcando no helicóptero que pertence ao craque no aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Réveillon de Angélica e Huck também teve a presença do casal Brumar e amigos. (Reprodução/Instagram) Neymar e Bruna Marquezine passam réveillon juntos. (Foto: Reprodução/Instagram) Neymar e Bruna Marquezine (Foto: Reprodução/Instagram)

Comentários

Além disso, no início de dezembro, a atriz visitou o jogador no clube do Barcelona, na Espanha.