Neymar já tem data para voltar a jogar pelo Paris Saint-Germain

Neymar já tem data para voltar aos gramados, de acordo com o jornal francês “L’Équipe”. Em recuperação de uma lesão no pé direito há dez semanas, o craque entrará em campo no dia 27 de abril para a disputa da final da Copa da França com o PSG.

Desta forma, completariam-se os três meses previstos para o tratamento do problema no quinto metatarso, machucado em 23 de janeiro.

O clube francês divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (2) para informar que a “lesão está evoluindo positivamente” e, como estava previsto, o jogador dará um passo na recuperação para fazer testes no gramado. Ele vinha fazendo fisioterapia e, com isso, fica mais perto do retorno.

“Um boletim médico e radiológico completo será feito pelos especialistas do clube em 15 dias”, acrescentou o clube, através do comunicado. Após se lesionar em duelo contra o Strasbourg no dia 23 de janeiro pela Copa da França, Neymar seguiu um tratamento conservador que evitou que ele precisasse passar por uma cirurgia no mesmo osso do pé direito pela segunda vez em um ano. O PSG explicou no final de janeiro que esperava a volta do camisa 10 aos gramados em “um prazo de 10 semanas”, ou seja, até o início de abril. De acordo com a expectativa da imprensa francesa, o atacante deverá estar disponível na final da Copa da França, dia 27 de abril. Para Neymar ter a oportunidade de entrar em campo no dia 27, porém, o PSG precisará eliminar o Nantes na semifinal da competição, nesta quarta-feira (3), às 16h (de Brasília-DF). Do outro lado da chave, o confronto foi entre o Lyon e o Rennes, vencido pelo Rennes por 3 a 2.

Este é o segundo ano seguido em que Neymar passa um bom tempo afastado dos gramados por conta de uma lesão no pé direito. Assim como em 2018, o brasileiro voltou a perder a parte mais importante da temporada e não pôde ajudar o clube de Paris a evitar a eliminação para o Manchester United na Liga dos Campeões.

Como o revés na principal competição se confirmou ainda nas oitavas de final, o PSG deixou de ter pressa para recolocar o atacante em campo e preferiu seguir o tratamento com cautela máxima.

Além de buscar terminar a temporada com seu clube, Neymar busca ganhar ritmo de jogo antes de se juntar à Seleção Brasileira para participar da Copa América, entre os dias 14 de junho a 7 de julho no Brasil.

No último fim de semana, o técnico do PSG, Thomas Tüchel, adotou cautela ao falar sobre a expectativa de retorno do camisa 10: “Não posso dar uma data. Não quero colocar pressão, nem sobre ele, nem sobre o time, nem sobre o médico.”

Deixe seu comentário: