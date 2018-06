Neymar levou dois cabeleireiros para o Mundial

Neymar é conhecido por não ter medo de arriscar com penteados diferentes e por mudar de visual constantemente. Na Rússia, por exemplo, ele já apostou em três visuais diferentes: cabelo cacheado com luzes na chegada em Sochi, um moicano loiro para o primeiro jogo da Seleção Brasileira e uma versão mais curta do mesmo penteado para o treino de terça (19). Para ajudar a manter a imagem em dia, o atleta está acompanhado de dois cabeleireiros: Nariko, que cuida do corte, e Wagner Tenorio, responsável pela cor.

Nariko é um dos “parças”, como são conhecidos os amigos de infância do jogador, e atualmente mora em Paris, onde irá abrir um salão. Ele trabalha com o atleta do Paris Saint-Germain desde 2015, e foi responsável pelos seus cortes de cabelo desde então. Além de Neymar, o cabeleireiro também repaginou o visual de Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Casemiro, Fagner, Douglas Costa e Danilo Luiz para o campeonato. Antes do mundial, até o técnico Tite passou pela sua tesoura.

O outro profissional que está na Rússia para acompanhar os jogos e, de quebra, ajudar nas mudanças de visual de Neymar é o colorista Wagner Tenorio, que mora em Barcelona e começou a atender o jogador por indicação de Daniel Alves. Desde 2015, quando o craque também morava na cidade espanhola, Tenorio cuida da cor do cabelo de Neymar, da sua irmã Rafaella, da mãe Nadine e de alguns de seus amigos e acompanha o atleta em compromissos profissionais ao redor do mundo. “Fico muito feliz com a repercussão que o cabelo gerou”, contou ele.

Ironia

O empate do Brasil com a Suíça passou pelo êxito na estratégia dos adversários de não darem espaço a Neymar, o principal jogador da Seleção Brasileira. Os suíços também abusaram do antijogo na marcação ao atacante brasileiro, que sofreu dez faltas. Mas apesar de admitir o excesso de faltas no brasileiro, um jogador suíço ironizou a situação, dizendo que Neymar cai demais.

“Foi um pouco acima (o número de faltas), mas ele cai muito. Sete ou oito foram falta. É craque e temos que tentar parar o craque”, justificou, em tom irônico, o meio-campista Gelson Fernandes. No Brasil, as quedas do jogador brasileiro viraram memes, com imagens das diferentes caras e bocas em cada queda sofrida por Neymar durante o jogo contra a Suíça.

A partida disputada na Arena Rostov e válida pela primeira rodada do Grupo E do Mundial, teve um número de faltas marcadas, para a seleção da Suíça, avaliado como “exagerado”. O árbitro mexicano Cesar Ramos, para os suíços, teria marcado faltas demais sobre o craque do Paris Saint-Germain, que abusou do individualismo em alguns lances da partida.

Na véspera do confronto com o Brasil, o técnico Vladimir Petkovic assegurou que a Suíça não jogaria pelo empate, pois este seria um resultado “pela metade”. O que se viu em campo, porém, foi uma equipe que tratou de valorizar a igualdade alcançada no início da etapa final, após ir ao intervalo perdendo graças ao golaço marcado por Philippe Coutinho.

Deixe seu comentário: