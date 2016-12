Neymar lidera a lista dos jogadores mais valorizados do futebol mundial. Veja quem sÃ£o eles

A conceituada revista France Football publicou uma lista dos jogadores mais valorizados do mundo, com um brasileiro na liderança. Avaliado em 250 milhões de euros (920 milhões de reais), Neymar, jogador do Barcelona (Espanha), foi considerado o atleta mais caro do futebol mundial, à frente dos três concorrentes ao prêmio da Fifa de melhor do ano.

Lionel Messi é o segundo (190 milhões de euros), Antonie Griezmann, o terceiro (135 milhões de euros), e Cristiano Ronaldo, o quarto (130 milhões de euros).

Neymar está na liderança, mas não é o único brasileiro. Philippe Coutinho é o 12 jogador mais valorizado do mundo, avaliado em 75 milhões de euros. Diego Costa, sergipano naturalizado espanhol, e Marquinhos são outros nomes no top-50. O atacante do Chelsea custa 50 milhões de euros, enquanto o zagueiro do PSG está orçado em 47 milhões de euros.

Veja o top-10

Neymar (Barcelona) – 250 milhões de euros

Messi (Barcelona) – 190 milhões de euros

Griezmann (Atlético de Madrid) – 135 milhões de euros

Cristiano (Real Madrid) 130 milhões de euros

Pogba (Manchester United) – 125 milhões de euros

Gareth Bale (Real Madrid) – 110 milhões de euros

Luis Suárez (Barcelona) – 95 milhões de euros

Agüero (Manchester City) – 88 milhões de euros

Higuaín (Juventus) – 85 milhões de euros

Müller (Bayern Munique) – 82 milhões de euros

