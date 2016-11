Neymar malha sem camisa e arranca elogios da mulherada

Imagem de Neymar praticando crossfit sem camisa e exibindo a barriga sequinha mexeu com as internautas. “Gostoso”, elogiou uma fã.

Para que não sabe, o atacante do Barcelona tem feito um trabalho forte na academia com dois preparadores físicos e a meta é ganhar mais cinco quilos de massa muscular. Desde que chegou ao time catalão em 2013, Neymar passou de 64,5 quilos para 68 quilos. Nesta temporada, o jogador conta com um preparador no clube para auxiliá-lo na musculação, além de um profissional em casa.

