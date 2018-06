Neymar? Messi? Cristiano Ronaldo? Nada disso. Kane é o jogador mais valioso do mundo

O atacante Harry Kane do Tottenham e da seleção inglesa, é o jogador mais valioso do mundo. Ou seja, nem Neymar, nem Messi e nem Cristiano Ronaldo. O estudo com a informação foi divulgado na segunda-feira pelo Cies (Observatório Internacional de Estudos do Esporte). A entidade calcula o potencial monetário dos atletas em uma próxima janela de transferências, levando em conta idade, posição, tempo do contrato, desempenho e “status” internacional.

Kane tem preço estimado atualmente em 201,2 milhões de euros (cerca de 880 milhões de reais), o dobro do valor do astro português Cristiano Ronaldo, em 24°, valendo 103,4 milhões de euros (cerca de 452 milhões de reais). Kane, de 24 anos, é seguido no ranking por Neymar, do Paris Saint-Germain e por Kylian Mbappé, também do PSG. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, aparece em quarto lugar.

Considerado um dos atacantes mais eficientes do mundo, Kane foi revelado pelo próprio Tottenham, mas tem passagens por Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester City. Ele será o capitão da seleção inglesa no Mundial.

Conflito envolve Messi

O amistoso entre as seleções de Israel e Argentina, marcado para sábado (9) em Jerusalém, causou reações negativas na comunidade palestina, que classifica a partida na cidade sagrada como uma provocação de cunho político.

No meio da discussão está o craque argentino Lionel Messi. Dezenas de crianças palestinas assinaram uma carta, na qual pedem que ele não dispute o amistoso. E o presidente da Associação de Futebol da Palestina (filiada à Fifa desde 1998), Jibril Rajoub, pediu aos fãs que queimassem camisas do atacante argentino.

“Esse jogo se tornou uma ferramenta política. Não é uma partida pela paz, mas uma partida política destinada a encobrir a ocupação fascista e racista”, disse Rajoub, de acordo com divulgações da agência de notícias da Autoridade Palestina, Wafa.

O cartola também pediu a Messi para boicotar o amistoso na cidade reivindicada como capital por israelenses e palestinos. “Messi é um símbolo de paz e amor”, disse, e dirigiu-se ao jogador: “Você tem dezenas de milhões de fãs nos países árabes e muçulmanos. Pedimos a todos que queimem as camisas que levam seu nome e pôsteres.”

No domingo, Rajoub participou do protesto em frente à representação consular da Argentina na cidade de Ramallah. Há tempos que o presidente da Associação de Futebol da Palestina tem exigido sanções contra Israel, que mantém seis equipes da primeira divisão do Campeonato Israelense de Futebol (Ligat Ha’Al) baseados em assentamentos israelenses na Cisjordânia.

Em Israel, o amistoso é ansiosamente esperado e todos os 34 mil ingressos foram vendidos em apenas 20 minutos, perante a oportunidade de ver estrelas como Messi, do Barcelona, Sergio Agüero, do Manchester City, e Angel Di María, do Paris Saint-Germain.

O ministro de Cultura e Esporte de Israel, Miri Regev, disse, em entrevista a uma emissora de rádio israelense, que está programada uma visita de Messi ao Muro das Lamentações, lugar sagrado para os judeus. Regev comentou que a visita do craque argentino é uma vitória para Israel.

Deixe seu comentário: