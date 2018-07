Neymar não é o jogador preferido para substituir Cristiano Ronaldo no Real Madrid, apontou uma enquete

Cristiano Ronaldo já é jogador da Juventus, e o Real Madrid deverá seguir seu caminho sem o craque português. Pensando nisso, o jornal espanhol Marca realizou uma enquete com os torcedores do clube merengue para saber quem eles preferem como substituto de CR7 na próxima temporada.

Foram dadas cinco opções, sendo quatro delas de jogadores: Neymar, Mbappé, Harry Kane, Eden Hazard e “outro”. E a resposta foi em favor do francês.

Do total de votos, 54% preferiram Mbappé. O que mais surpreendeu, no caso, foi a distância entre o camisa 10 da seleção da França na Copa e seus “concorrentes”.

Eram quase 215 mil votos até esta quarta-feira (11), e Neymar estava em terceiro lugar, com 14% das preferências, à frente de Kane (10%) e do Outro (6%), atrás de Hazard (15%) e muito, muito atrás mesmo de Mbappé.

Além desta pergunta, o Marca ainda questionou os torcedores se o Real vendeu bem Cristiano Ronaldo – segundo a Juventus, o valor é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 455 milhões) – e 45% creem que sim.

A contratação foi confirmada pelo Real Madrid na terça-feira, após algum tempo de especulação e o cinco vezes melhor jogador do mundo chega com a missão de levar a equipe ao sonhado título da Uefa Champions League, algo que não acontece desde 1996.

“O Real Madrid comunica que, de acordo com a vontade e pedido expresso pelo jogador Cristiano Ronaldo, concorda em transferi-lo para a Juventus. Hoje o Real Madrid quer expressar sua gratidão a um jogador que provou ser o melhor do mundo e que marcou um dos momentos mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial”, confirmou o clube espanhol por meio de comunicado oficial.

Juventus

A Juventus anunciou na terça-feira (10) seu novo camisa 7 para a próxima temporada. O português Cristiano Ronaldo, 33 anos, usará um número de muita importância na história da “Velha Senhora”, herdado do colombiano Juan Cuadrado. As informações são da agência de notícias Ansa.

Assim como a camisa 10 da Juve, que já passou por Paul Pogba, Michel Platini, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero, a 7 também tem sua magia, tendo sido usada por grandes nomes da atual heptacampeã italiana.

Um dos primeiros a fazer sucesso pela Juventus com a camisa 7 foi o ex-atacante Ermes Muccinelli, que a herdara de Pasquale Vivolo em 1951. No mesmo ano, a camisa foi utilizada por Emilio Caprile e pelo lendário Giampiero Boniperti. Naquela temporada, a “Velha Senhora” conquistou sua nona Série A.

Vencedor de três Campeonatos Italianos pela Juventus (1957/58, 1959/60 e 1960/61), o ex-meio-campista Umberto Colombo, um dos grandes jogadores da história do clube, também usou a 7. No entanto, o número só voltaria a ser protagonista com Marco Tardelli, na temporada 1975/76.

Nos anos 1990, a Juventus teve atletas renomados com a camisa 7.

Além de Paolo Di Canio, os atuais treinadores Antonio Conte e Didier Deschamps usaram o número durante suas passagens pelos “bianconeri”.

Gianluca Pessotto (1999/00-2005/06), com sete temporadas, foi o que usou por mais tempo o número dado a Cristiano Ronaldo. De 2010 até 2018, o 7 passou por Hasan Salihamidzic, Simone Pepe, Simone Zaza e Juan Cuadrado. Como não acontecia em anos anteriores, a camisa 10 não será mais a grande protagonista da Juventus, assim como em temporadas passadas. Agora, com Cristiano Ronaldo, a 7 será o centro das atenções do clube “bianconero”.

