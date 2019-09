Neymar paga salário de quase R$50 mil por mês para cada “parça”

Neymar não anda só. Sempre que pode está acompanhado por seus parceiros, os chamados “parças”. A amizade não tem preço, mas os amigos do jogador da Seleção Brasileira e do PSG (Paris Saint-Germain) recebem uma mesada de 11 mil euros por mês cada, aproximadamente R$ 50 mil, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Jota Amancio, Gil Cebola, Gui Pitta, Álvaro Costa, Gustavo Almeida e Cris Guedes fazem parte do grupo que presta serviços ao craque e recebe o generoso salário.

Jota Amancio

Considerado irmão de Neymar, é amigo do jogador desde a infância. Amancio chegou a jogar no Leganes, mas não seguiu carreira no futebol. Trabalha na consultoria de Neymar, a NRSports.

Guilherme Pitta

A agenda social do atacante fica por conta de Guilherme Pitta. Além da experiência como sócio em uma casa de festas em Santos (SP), o “parça” é companhia cativa de Neymar nas baladas no Rio de Janeiro e mundo a fora.

Gilmar Cebola Araújo

O fotógrafo oficial do atacante brasileiro é Gilmar Cebola. Ele também ajuda Wagner Ribeiro, agente de Neymar, em questões de marketing.

Álvaro Costa

Álvaro é o guia internacional de Neymar. Filho de Pepe Costa, grande companheiro do craque argentino Messi, viveu no Rio de Janeiro e é poliglota. Quando o jogador chegou no Barcelona, contratou o “parça” para ajudá-lo na adaptação à sua nova vida na Espanha.

Gustavo Almeida

Gustavo trabalha como gerente na empresa da família de Neymar, a NRSports, que atende, entre outras personalidades, o artista Cristian Guedes, outro “parça” do craque.

Seja em Las Vegas (EUA), em Saint Tropez (França) ou agora em Paris (França), os parceiros são a válvula de escape do jogador brasileiro e vivem debaixo do mesmo teto – no caso, uma mansão na capital francesa.

“Ele vive em estado de pressão e nós somos uma fuga. Nós não falamos sobre futebol. Somos uma maneira de ele liberar o estresse da sua vida. Estamos juntos para conversar, viajar”, explicou o grupo de amigos ao jornal Mundo Deportivo.

Champions League

Neymar viu da arquibancada do estádio Parque dos Príncipes a estreia do Paris Saint-Germain na Champions League, na quarta-feira (18), contra o Real Madrid. Enquanto o brasileiro cumpria o primeiro de seus dois jogos de suspensão no torneio, coube ao argentino Di María, duas vezes, e ao belga Meunier marcarem os gols da vitória dos franceses por 3 a 0. O Real teve um gol de Bale anulado após revisão do VAR, por toque de mão.

