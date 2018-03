Neymar passa por cirurgia bem-sucedida e inicia recuperação

O atacante Neymar passou por uma cirurgia bem-sucedida no pé direito, na manhã deste sábado (3) no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG). O atacante teve uma fratura no quinto metatarso durante a vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, e foi operado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar.

O PSG, que designou o francês Gérard Saillant para acompanhar o procedimento, divulgou uma nota em seu site oficial dizendo que a recuperação começará imediatamente sob supervisão de fisioterapeutas do clube e que em seis semanas haverá um relatório para esclarecer a possível data de retorno aos treinos.

A previsão inicial de Lasmar é que o camisa 10 tenha alta no domingo e o prazo de recuperação para que ele voltasse a jogar giraria entre dois meses e meio e três – a fratura no quinto metatarso do pé direito é a lesão que tirará Neymar dos gramados por mais tempo desde sua estreia como profissional.

Sigilo e festa da torcida em BH

A cirurgia de Neymar se transformou quase num evento secreto, muito por conta dos ruídos entre CBF e PSG, clube que tem feito questão de demonstrar ao mundo que tem maior poder sobre o atacante que custou 222 milhões de euros em agosto do ano passado.

Inicialmente, estava prevista uma entrevista coletiva de Lasmar, para detalhar o procedimento e a recuperação do jogador. Só que essa entrevista foi, pelo menos por enquanto, cancelada. O PSG deixou claro à assessoria do hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, que só o clube francês está autorizado a falar sobre a cirurgia, e que isso será feito por nota.

Por outro lado, fãs do craque aproveitaram a presença de vários meios de comunicação na cidade para fazer a festa na porta do hospital. Enquanto o camisa 10 passava pela cirurgia no interior do Mater Dei, no lado de fora havia torcedores até com cerveja e cantando pagode. Duas crianças jogavam bola na portaria, mesmo com outros pacientes no local.

“Eu vou beber, vou farrear”. Esse é o refrão da música cantada por um jovem com camisa do Santos, na porta do hospital Mater Dei, na manhã deste sábado. Sim, de um hospital. A espera por notícias sobre Neymar, que era operado no interior do local, virou uma farra enquanto curiosos se aglomeravam em número cada vez maior e com gestos cada vez mais bizarros.

Um grupo chegou com um isopor de cerveja. Grudado no isopor, um adesivo: Brasil. Outros dois rapazes apareceram com fantasias de dinossauros. Sim, de dinossauros.

Neymar se internou no Mater Dei na noite de sexta-feira (2), acompanhado da mãe, Nadine, e da irmã, Rafaella. Ao longo da manhã de sábado, curiosos foram chegando ao local, rindo e brincando, tornando o clima semelhante ao de uma porta de estádio.

Quem não tinha nada a ver com o assunto passava por maus bocados. Um senhor, ao tentar embicar o carro na rampa para buscar um paciente, ouviu uma bronca do policial: ele não poderia ficar esperando, a pessoa já precisava estar à espera do carro. “Eu vim buscar um paciente, e não é o Neymar”, rebateu.

