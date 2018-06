Neymar pediu ao presidente do Paris Saint-Germain para deixar o clube

Neymar já avisou ao Paris Saint-Germain que deseja deixar o clube na próxima temporada. É o que informa o programa “El Chiringuito de Jugones”, do canal Mega, da Espanha nesta terça-feira (19). Conforme a emissora, o jogador brasileiro comunicou ao presidente do time, Nasser Al-Khelaïfi, durante as comemorações do campeonato que quer deixar o clube por não se sentir feliz, nem se sentir confortável em Paris.

No entanto, o pedido foi recusado. “Daqui você não sai”, teria dito o mandatário do time. Segundo o jornalista Josep Pedrerol, que é apresentador do programa de TV, o craque espera que o clube facilite sua saída para que ambas as equipes, PSG e Real Madrid, iniciem as negociações.

Para o Real Madrid, porém, esse foi um primeiro passo fundamental para abordar o campeão francês para uma possível negociação. Os merengues contam agora com a insistência de Neymar em sair do PSG de forma a fazer que o clube francês veja que não há mais jeito e que o mais indicado será mesmo abrir a porta à saída do brasileiro.

Cabeça quente

O Paris Saint-Germain quer frear Neymar e consideram que se trata de algo pensado de cabeça quente. A equipe madrilena espera uma segunda conversa entre a estrela brasileira e o clube parisiense em que o jogador consiga deixar a sua vontade mais forte.

Pé direito

O atacante Neymar deixou o treino da Seleção Brasileira mais cedo nesta terça-feira (19). Durante roda de bobo com os jogadores que foram titulares na partida contra a Suíça, o camisa 10 sentiu dor e rapidamente deixou o campo em Sochi, na Rússia. Ele sentiu dores no tornozelo direito, decorrentes das faltas que sofreu no primeiro jogo do Mundial, contra a Suíça.

Ele foi imediatamente abordado pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti, com quem conversou. Os dois deixaram juntos o campo de treino. Neymar foi encaminhado para as sessões de fisioterapia enquanto que o restante do grupo da Seleção seguiu com o treinamento. A expectativa da comissão técnica é que ele participe normalmente do treino desta quarta-feira (20).

Neymar já havia deixado a partida contra os suíços, no domingo passado, com dores no pé direito. Ao passar mancando pela zona mista em Rostov-do-Don, disse que estava tudo bem. No dia seguinte à partida, postou imagem em uma rede social fazendo fisioterapia no pé direito, em que sofreu lesão no fim de fevereiro.

Desde que sofreu a fratura no quinto metatarso e passou por cirurgia, o jogo contra a Suíça foi apenas o terceiro de Neymar. Caso não tenha condição de jogo contra a Costa Rica, sexta-feira, em São Petersburgo, poderá ser substituído por Douglas Costa ou por Renato Augusto, com Philippe Coutinho sendo deslocado para atuar na ponta esquerda.

Deixe seu comentário: